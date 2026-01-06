Cine este avocatul lui Nicolas Maduro și care este miza dosarului preşedintelui din Venezuela

Dosarul deschis împotriva lui Nicolas Maduro a fost preluat de un avocat obișnuit cu bătălii juridice dificile, iar strategia anunțată de apărare sugerează o confruntare legală de durată, cu implicații ce depășesc cu mult cazul individual.

Apărarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro a fost preluată de Barry Pollack, un avocat din Washington devenit cunoscut la nivel internațional după ce l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange.

Acesta consideră că dosarul, aflat pe rolul unei instanțe federale din Manhattan, ar putea deschide dispute juridice de amploare, atât în privința imunității de care ar putea beneficia liderii străini, cât și în ceea ce privește legalitatea modului în care Maduro a fost adus în fața justiției din Statele Unite, notează Reuters.

La prima apariție a lui Nicolas Maduro în fața tribunalului, care a avut loc luni, 5 ianuarie, Barry Pollack a anunțat că se așteaptă la confruntări juridice complexe. El a calificat capturarea clientului său drept o „răpire militară” și a sugerat că echipa de apărare va contesta legalitatea operațiunii desfășurate sâmbătă, prin care Maduro a ajuns în custodia autorităților americane.

Potrivit lui Barry Pollack, apărarea ar putea argumenta că procedura prin care fostul lider venezuelean a fost adus în SUA a încălcat normele dreptului internațional.

În paralel, cunoscutul avocat ia în calcul invocarea imunității penale, susținând că Maduro ar trebui protejat de urmărirea penală în calitate de șef al unui guvern străin, strategie se lovește, însă, de poziția oficială a Statelor Unite, care nu îl mai recunosc pe Nicolas Maduro drept lider legitim al Venezuelei încă din 2019, după ce acesta și-a revendicat victoria într-un scrutin considerat fraudulos de Washington și de o parte a comunității internaționale.

Mai mult, practica instanțelor americane arată că judecătorii au respins, în mod repetat, cererile de anulare a proceselor pe motiv că inculpații ar fi fost aduși ilegal pe teritoriul Statelor Unite.

În acest context, dosarul lui Nicolas Maduro ar putea deveni unul de referință, cu implicații majore pentru modul în care sunt tratați liderii străini acuzați de infracțiuni grave și pentru limitele jurisdicției americane în astfel de situații.