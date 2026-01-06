search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine este avocatul lui Nicolas Maduro și care este miza dosarului preşedintelui din Venezuela

0
0
Publicat:

Dosarul deschis împotriva lui Nicolas Maduro a fost preluat de un avocat obișnuit cu bătălii juridice dificile, iar strategia anunțată de apărare sugerează o confruntare legală de durată, cu implicații ce depășesc cu mult cazul individual.

Barry Pollack este avocatul lui Nicolas Maduro. FOTO: low.com
Barry Pollack este avocatul lui Nicolas Maduro. FOTO: low.com

Apărarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro  a fost preluată de Barry Pollack, un avocat din Washington devenit cunoscut la nivel internațional după ce l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange.

Acesta consideră că dosarul, aflat pe rolul unei instanțe federale din Manhattan,  ar putea deschide dispute juridice de amploare, atât în privința imunității de care ar putea beneficia liderii străini, cât și în ceea ce privește legalitatea modului în care Maduro a fost adus în fața justiției din Statele Unite, notează Reuters.

La prima apariție a lui Nicolas Maduro în fața tribunalului, care a avut loc luni, 5 ianuarie, Barry Pollack a anunțat că se așteaptă la confruntări juridice complexe. El a calificat capturarea clientului său drept o „răpire militară” și a sugerat că echipa de apărare va contesta legalitatea operațiunii desfășurate sâmbătă, prin care Maduro a ajuns în custodia autorităților americane.

Potrivit lui Barry Pollack, apărarea ar putea argumenta că procedura prin care fostul lider venezuelean a fost adus în SUA a încălcat normele dreptului internațional.

În paralel, cunoscutul avocat ia în calcul invocarea imunității penale, susținând că Maduro ar trebui protejat de urmărirea penală în calitate de șef al unui guvern străin, strategie se lovește, însă, de poziția oficială a Statelor Unite, care nu îl mai recunosc pe Nicolas Maduro drept lider legitim al Venezuelei încă din 2019, după ce acesta și-a revendicat victoria într-un scrutin considerat fraudulos de Washington și de o parte a comunității internaționale.

Mai mult, practica instanțelor americane arată că judecătorii au respins, în mod repetat, cererile de anulare a proceselor pe motiv că inculpații ar fi fost aduși ilegal pe teritoriul Statelor Unite.

În acest context, dosarul lui Nicolas Maduro ar putea deveni unul de referință, cu implicații majore pentru modul în care sunt tratați liderii străini acuzați de infracțiuni grave și pentru limitele jurisdicției americane în astfel de situații.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
digi24.ro
image
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
Anamaria Prodan, back in business! Comisionul-record pe care îl încasează pentru transferul spectaculos al lui Louis Munteanu la DC United. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
playtech.ro
image
La aproape un an de când ”a trădat” Rusia, o celebră jucătoare de tenis rupe tăcerea: ”Am început să plâng”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Taxa nouă introdusă de la 1 ianuarie 2026. Va scumpi mai multe produse și servicii
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență