search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Venezuela după Maduro: o țară marcată de frică, violență și colaps economic

0
0
Publicat:

Arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro nu a fost urmată de scene de bucurie pe străzile țării. În schimb, vidul de putere creat de îndepărtarea sa a fost resimțit de mulți venezueleni ca o perioadă de incertitudine și teamă, într-o societate deja afectată profund de violență și prăbușire economică.

Coadă la apă în Caracas/FOTO:AFP
Coadă la apă în Caracas/FOTO:AFP

După aproape trei decenii de guvernare socialistă autoritară, Venezuela se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din istoria sa modernă. Rata criminalității a atins niveluri extreme, cu o medie estimată de peste 70 de omucideri pe zi, iar hiperinflația a ajuns, la un moment dat, la zeci de mii de procente anual, făcând moneda națională practic inutilizabilă, scrie The Sun.

Cei care se așteptau ca arestarea lui Maduro să aducă imediat un sentiment de eliberare au fost dezamăgiți. Mulți locuitori spun că evită să iasă din case, chiar și în timpul zilei, de teama jafurilor sau a violenței armate.

O economie în colaps

După moartea fostului președinte Hugo Chávez, în 2013, Venezuela a intrat într-o spirală economică accelerată. Deși țara deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, ani de politici economice greșite, corupție și sancțiuni internaționale au dus la prăbușirea serviciilor publice, șomaj masiv și penurii severe.

Inflația a făcut ca oamenii să aibă nevoie de saci sau chiar roabe de bancnote pentru tranzacții de bază. În multe zone, iluminatul stradal a fost redus sau oprit complet, iar călătoriile nocturne au devenit extrem de periculoase.

Mulți angajați câștigau salarii echivalente cu câțiva euro pe lună, insuficiente pentru a-și hrăni familiile. Potrivit localnicilor, chiar și obiecte banale, precum un ceas de mână, puteau deveni un motiv de jaf.

Viața de zi cu zi sub presiune

În capitala Caracas, cetățenii descriu o stare permanentă de nesiguranță. Unii spun că evitau să își dezvăluie ocupația sau orice legătură cu valută străină, de teamă să nu devină ținte ale răpirilor.

Organizațiile pentru drepturile omului au documentat numeroase cazuri de abuzuri, arestări arbitrare și violență în timpul protestelor declanșate de criza economică. Demonstrațiile, inițial motivate de lipsurile materiale, s-au transformat adesea în proteste deschise împotriva regimului.

Sloganuri împotriva conducerii de la Caracas au fost auzite frecvent, în ciuda riscurilor. Mulți venezueleni au vorbit despre pierderi personale – membri ai familiei uciși în jafuri sau tineri împinși spre criminalitate din cauza sărăciei.

Căderea lui Maduro și reacțiile internaționale

Nicolás Maduro și soția sa au fost arestați într-o operațiune a forțelor americane și transportați în Statele Unite, unde urmează să fie judecați pentru acuzații legate de trafic de droguri. Autoritățile americane au susținut că acțiunea a fost necesară pentru a combate criminalitatea organizată și corupția la nivel înalt.

Intervenția a provocat reacții puternice pe plan internațional. Unii lideri politici au condamnat operațiunea drept o încălcare a suveranității Venezuelei, în timp ce alții au salutat înlăturarea unui regim considerat represiv.

Speranță, dar fără certitudini

Lidera opoziției, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a declarat recent că regimul Maduro trebuie privit „nu ca o dictatură convențională, ci ca o structură criminală”. Ea a avertizat însă că drumul spre democrație va fi dificil.

Pentru mulți venezueleni, îndepărtarea lui Maduro reprezintă un posibil început, dar nu o soluție imediată. După ani de violență, sărăcie și lipsă de încredere în instituții, reconstrucția țării va necesita timp, stabilitate și sprijin internațional consistent.

Deocamdată, pe străzile Venezuelei, frica rămâne mai vizibilă decât speranța.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
digi24.ro
image
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
Anamaria Prodan, back in business! Comisionul-record pe care îl încasează pentru transferul spectaculos al lui Louis Munteanu la DC United. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
playtech.ro
image
La aproape un an de când ”a trădat” Rusia, o celebră jucătoare de tenis rupe tăcerea: ”Am început să plâng”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Taxa nouă introdusă de la 1 ianuarie 2026. Va scumpi mai multe produse și servicii
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență