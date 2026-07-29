 Ilie Bolojan candidează cu echipa sa la un Congres organizat în toamnă. Alexandru Muraru: „Lupta va dura până în 2027” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan candidează cu echipa sa la un Congres organizat în toamnă. Alexandru Muraru: „Lupta va dura până în 2027”

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Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru a anunțat miercuri că Ilie Bolojan intenționează să își reafirme poziția de lider al partidului în cadrul unui Congres care ar putea fi organizat în toamnă. Potrivit acestuia, Bolojan ar putea candida cu aceeași echipă pe care a avut-o la Congresul Extraordinar, contestat de unii dintre liberali.

congres pnl
Ilie Bolojan ar putea candida cu aceeași echipă FOTO Facebook / Alexandru Muraru

PNL va continua demersul de modificare a Statutului şi va reconfirma conducerea aleasă la Congresul Extraordinar din 21 iunie, a susținut Alexandru Muraru într-un interviu acordat Cotidianul.

„Cel mai probabil, vom face nu unul, ci două congrese: pentru aprobarea statutului și, ulterior, pentru repetarea alegerilor interne. Pe moțiune, exact cum a fost acel congres, poate cu același număr de delegați, încă nu știm. Cred că putem face unul la sfârșitul lui august și celălalt la sfârșitul lunii septembrie. Într-un prim congres, vom aproba noul statut, și ulterior, într-un congres separat, vom face alegerile pe bază de moțiune, pe forma noului statut”, a afirmat vicepreședintele PNL.

El a acuzat, totodată, că unii dintre colegii săi de partid sunt „trădători” care „s-au folosit de rețelele PSD din Justiție și media pentru a comunica”.

„Este fără precedent că, într-un stat NATO, membru al Uniunii Europene, un partid politic să folosească Justiția pentru a da jos Guvernul, pentru a schimba majoritatea, pentru a construi o masă critică într-un partid politic și pentru a bloca activitatea Guvernului”, a mai afirmat acesta.

Lupta internă ar putea dura până anul viitor

Liderul PNL Iași a susținut, de asemenea, că demersurile de a-l da jos pe Ilie Bolojan din fruntea partidului vor continua și este de părere că instanțele nu se vor grăbi în a da deciziile, motiv pentru care războiul dintre taberele din interiorul PNL va dura până în 2027.

„Va dura mult. În opinia mea, această luptă de gherilă, prin folosirea Justiției de către trădătorii din PNL, cu ajutorul PSD, va dura mult. Eu cred că ne ducem spre 2027. Eu nu cred că instanțele se vor grăbi, pentru că ele vor face ceea ce știu mai bine, adică să amâne aceste termene și verdicte”, a adăugat Muraru.

Amintim că, în luna iunie, PNL a organizat un Congres Extraordinar, după desemnarea surprinză a lui Adrian Veştea în funcţia de premier de către preşedintele Nicuşor Dan, fără ca PNL să fie consultat. Ilie Bolojan a candidat atunci cu moţiunea ”Modernizare cu rădăcini” şi următoarea echipă:

  • Dan Motreanu — prim-vicepreședinte
  • Robert Sighiartău — secretar general
  • Mircea Abrudean — vicepreședinte
  • Ioan Popa — vicepreședinte
  • Siegfried Mureșan — vicepreședinte
  • Oana Gheorghiu — vicepreședinte
  • Alexandru Muraru — vicepreședinte
  • Dragoș Pîslaru — vicepreședinte
  • Florin Roman — vicepreședinte
  • Gabriela Horga — vicepreședinte

Ulterior, Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL, inclusiv a noii conduceri și a modificărilor aduse statutului partidului.

Decizia a venit după o acțiune a contestatarilor din partid, care au susținut că întregul congres, de la depunerea candidaturilor și alegerea conducerii până la modificarea statutului și sancționarea unor membri, s-a desfășurat pe baza unor prevederi fără efect juridic. Printre reclamanți se află Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Pe 21 iulie, Partidul Național Liberal a pierdut apelul împotriva deciziei de suspendare a hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie 2026, hotărâre prin care fusese convocat Congresul Extraordinar.

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