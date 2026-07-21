Lovitură pentru PNL în instanță. Partidul condus de Ilie Bolojan a pierdut procesul privind Congresul Extraordinar

Partidul Național Liberal, condus de Ilie Bolojan, a pierdut apelul împotriva deciziei de suspendare a hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie 2026, hotărâre prin care fusese convocat Congresul Extraordinar.

Curtea de Apel București a respins, marți, 21 iulie 2026, apelul formulat de Partidul Național Liberal, în războiul cu contestatarii din interiorul partidului.

„Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunțată astăzi, 21.07.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în minuta Curții de Apel București (CAB).

În urma acestei decizii a CAB, PNL a epuizat calea apelului în acest litigiu.

„PNL continuă proiectul de reformă”

Într-un comunicat de presă, Partidul Național Liberal susține că a luat act de hotărârea instanței privind suspendarea efectelor Congresului Extraordinar.

„Precizăm că suspendarea decisă de instanță rămâne în vigoare numai până la soluționarea definitivă a cauzei, în cadrul căreia instanța urmează să analizeze fondul. Este, practic, încă o etapă dintr-un proces mai amplu în Justiție, pe care îl vom duce până la capăt. Din păcate, și această decizie vine în contradicție cu voința, democratic exprimată, de membrii Partidului Național Liberal, care astfel este ignorată. Respectăm deciziile instanțelor și vom continua utilizarea tuturor căilor legale pentru a ne apăra drepturile și legitimitatea deciziilor adoptate de partid. În același timp, această hotărâre nu schimbă direcția politică a PNL și nu afectează voința majorității liberalilor”, anunță liberalii.

Totodată, Partidul Național Liberal spune că va continua procesul de reformă și de reconstrucție, început în ultimele luni și își va urma obiectivul de a deveni o alternativă credibilă, capabilă și autentică pentru modernizarea României.

„În egală măsură, PNL nu va accepta infiltrarea sau influențarea deciziilor sale de către persoane sau grupuri care promovează interesele PSD sub diverse formule sau etichete, aparent independente. Membrii PNL au decis clar direcția partidului, iar această direcție nu poate fi schimbată prin acțiuni în instanță sau prin jocuri de culise. PNL merge mai departe cu aceeași determinare, respectând legea, respectând voința membrilor săi și rămânând fidel valorilor liberale și angajamentelor asumate în fața electoratului”, mai precizează PNL.

De unde a plecat totul

La 1 iulie 2026, TMB a suspendat executarea și efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 19 iunie 2026, prin care fusese convocat Congresul Extraordinar al PNL, care s-a și desfășurat două zile mai târziu.

Decizia a venit după o acțiune a contestatarilor din partid, care au susținut că întregul congres, de la depunerea candidaturilor și alegerea conducerii până la modificarea statutului și sancționarea unor membri, s-a desfășurat pe baza unor prevederi fără efect juridic.

Printre reclamanți se află Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Instanța a suspendat principalele decizii ale Congresului PNL din 21 iunie, inclusiv realegerea lui Ilie Bolojan la șefia partidului, modificările aduse Statutului, cele două hotărâri politice adoptate atunci și toate deciziile ulterioare luate de Biroul Permanent Național în baza acestora.

În consecință, PNL a anunțat, pe 9 iulie, că partidul va funcționa provizoriu conform vechiului statut adoptat în iulie 2025, ca urmare a hotărârii Tribunalului București.

Conducerea PNL intenționează să organizeze un nou Congres în perioada următoare, cel mai probabil în august sau septembrie, după ce instanța a suspendat deciziile adoptate la Congresul din iunie, unde liberalii au modificat statutul partidului și și-au ales noua conducere.