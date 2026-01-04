Ilie Bolojan a recunoscut că nici măcar nu are instalată aplicația ghișeul.ro, când a fost întrebat dacă și-a plătit impozitele

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu folosește aplicația ghișeul.ro, răspunzând unei întrebări legate de plata impozitelor, în contextul în care, de la 1 ianuarie, guvernul condus de el a majorat taxele locale.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit sâmbătă seară, în cadrul unei emisiuni la Digi 24, despre majorarea impozitelor locale aplicată de la 1 ianuarie tuturor persoanelor fizice, explicând că această măsură, controversată şi intens contestată, reprezintă o contribuție necesară la bugetele locale, în contextul în care Guvernul nu mai dispune de fondurile necesare pentru a susține financiar primăriile, ca în anii anteriori.

Întrebat dacă și-a achitat impozitele pe acest an și dacă folosește platforma ghișeul.ro, premierul a recunoscut că nu a instalat aplicația și că, până în prezent, nu şi-a plătit taxele către stat.

„Eu personal nu am instalat-o. Sigur, acolo unde localităţile sau administraţiile locale şi-au făcut treaba, au fost rapide şi-au şi urcat deciziile. (...) Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie. De ce a trebuit să facem asta? Pe de o parte, aceste impozite sunt venituri la bugetul local”, a declarat Ilie Bolojan.

El a subliniat că nivelul impozitelor pe proprietate din România era mult sub media europeană, ceea ce limita capacitatea administrațiilor locale de a finanța investiții esențiale.

„Şi noi, ca să vă faceţi o imagine, încasam de trei ori mai puţin ca pondere din veniturile noastre faţă de ţările Uniunii Europene. Şi în zona de rural aveam un impozit pe proprietate de 100-150 lei, în zona de urban de 200-250 lei”, a mai spus acesta.

Potrivit premierului, impozitul pe proprietate este, în esență, o contribuție directă a cetățenilor la dezvoltarea comunităților în care locuiesc.

„Acest impozit reprezintă, de fapt, contribuţia proprietarilor de case, de apartamente la bugetul local pentru ca primăria respectivă să le creeze condiţii mai bune pentru ei şi pentru familiile lor. Asta înseamnă racordare la apă, la canalizare, asfalt, iluminat public, gaz, încălzire şi aşa mai departe”, a punctat prim-ministrul.

În același context, a explicat şi de ce Guvernul nu mai poate continua politica de transferuri masive de fonduri către primării, invocând deficitul bugetar ridicat și costurile mari ale împrumuturilor.

„Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autorităţile locale sumele pe care le-am transferat în aceşti ani, pentru că aceşti bani nu îi mai avem. Împrumutam şi plăteam nişte dobânzi enorme, care ne-au dus în situaţia în care suntem”, a afirmat Ilie Bolojan, subliniind că, în lipsa acestor fonduri, continuarea proiectelor de investiții începute în întreaga țară,de la infrastructură rutieră la modernizarea școlilor, va depinde tot mai mult de veniturile proprii ale autorităților locale.