Bolojan spune că reforma administrației locale este prioritară: „Ar urma să se facă din a doua jumătate a lui ianuarie”

Primul ministru Ilie Bolojan spune că reforma administrației locale este prioritară pentru guvern în acest început de an, iar bugetul pe 2026 va fi construit și cu reducerile care se vor face.

Ilie Bolojan, premierul României, spune că în Coaliția de guvernare s-a decis un nou acord pentru continuarea reformelor necesare pentru dezvoltarea statului român, una dintre ele fiind reforma administrației publice locale. Bolojan spune că deciziile se vor lua înaintea adoptării bugetului de stat, iar luna ianuarie este crucială din acest punct de vedere.

”Ar urma să se facă din a doua jumătate a lui ianuarie iar bugetul să fie adoptat în februarie Propunerea este să avem o reducere de cheltuieli de personal, inclusiv reducerea numărului de angajați. Decizia a fost luată în coaliție și există un an de tranziție. Poate unii se pensionează, dar reducerea de cheltuieli în administrație este necesară. Dacă nu reducem cheltuielile de funcționare ale statului, risipim banii colectați de la cetățeni, acesta este adevărul. Deficitul ar trebui să fie sub 6,4% în 2026. Trebuie să închidem PNRR până în toamnă și avem de accesat 10 mld de euro. E o țintă importantă să nu pierdem niciun ban din grant”, a precizat premierul Bolojan.

Premierul a vorbit și despre taxele și impozitele care vor fi plătite la nivel local și a menționat că din cauza deficitelor României, nu se mai pot transfera către autoritățile locale sumele plătite anterior.

”La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele. Aceste impozite sunt venituri la bugetul local. Noi încasam de trei ori mai puțin ca pondere din venituri față de țările europene. Acest impozit reprezintă contribuția proprietarilor de case la bugetul local pentru ca primăria să le creeze condiții mai bune”, a mai menționat Bolojan.