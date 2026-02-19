Guvernul tranșează creșterea salariului minim. Ce sumă vor primi angajații de la 1 iulie 2026

Executivul dezbate joi, în ședință de guvern, un proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut, precum și un proiect de lege pentru modificarea și completarea legii privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Inițiativa transpune o directivă a UE.

Executivul dezbate în primă lectură un proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat la 4.325 de lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026, de majorare urmând să beneficieze 1.759.027 de salariați. Nivelul salariului minim brut la 4.325 lei lunar a fost stabilit în urma consultărilor din cadrul ședințelor Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social de la finalul anului 2025.

Guvernul a decis în decembrie 2025, prin ordonanța trenuleț, că majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026 va fi corelată cu o reducere de 100 de lei, de la 300 de lei la 200 de lei a sumei neimpozabile.

Agenda Executivului

Tot în primă lectură, este pe agenda Guvernului și un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Pe agenda Executivului este și o Ordonanță de Urgență pentru modificarea si completarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Modificări privind legislația deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Guvernul aprobă în ședința de joi și un proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, fiind transpusă complet Directiva (UE) 2024/884 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2024, prin modificarea OUG nr. 5/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 127/2024, cu completările ulterioare.

Executivul aprobă și o serie de proiecte de hotărâri privind declararea mai multor proiecte de investiții ca proiecte de importanță națională în domeniul gazelor naturale: Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 1, Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 2, Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 3, Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Isaccea 2, Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Isaccea 3.

Prin hotărâre de guvern va fi reaprobată și Nota de fundamentare pentru proiectul de investiții privind dotarea cu ambulanțe a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, serviciilor de ambulanță județene și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

A fost introdusă și o notă de informare cu tema: Modificări legislative necesare pentru îndeplinirea Jalonului 34 Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) pentru desemnarea zonelor de protecție strictă