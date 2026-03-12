PSD anunță deblocarea proiectului de buget. Partidul va propune modificări în Parlament

Mutarea dezbaterii privind proiectul bugetului de stat pe 2026 în Parlament, va permite partidelor din Coaliție să transpună „toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului”, transmite PSD.

PSD anunță că va aviza proiectul de buget „pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental”.

Social-democrații menționează însă, într-un comunicat de presă, că vor propune modificări în Legislativ: „Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului”.

„În contextul turbulențelor economice globale, întârzierea adoptării bugetului de stat reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru stabilitatea economică a țării. România nu își permite perpetuarea acestei stări de incertitudine, din cauza blocajului provocat de un singur om! În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă și constructivă pentru a putea reacționa rapid la provocările din piețele internaționale”, mai transmit social-democrații.

Proiectul legii bugetului de stat ar trebui aprobat până la finalul săptămânii în Guvern, iar apoi trimis în Parlament, potrivit unei decizii luate în Coaliție. Proiectul are însă o întârziere de aproape 4 luni. Potrivit legii, acesta trebuia aprobat încă din noiembrie anul trecut.

PSD a amenințat că nu va vota proiectul, în lipsa includerii bugetului necesar măsurilor din pachetul de solidaritate pe care îl propun pentru pensionari și alte categorii vulnerabile. Social-democrații au programat un Consiliu politic Național, duminică, 15 martie, pentru a analiza propunerile privind proiectul de buget.