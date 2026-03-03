search
Marți, 3 Martie 2026
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul” la ora 13.00. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

Guvernul lansează platforma „Fără hârtie” ca măsură de debirocratizare. Consilier prezidențial: „Avem nevoie să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara”

Publicat:

Guvernul României invită cetățenii să contribuie în procesul de reducere a birocrației și de digitalizare a administrației publice, prin semnalarea procedurilor birocratice greoaie cu care se confruntă, pe platforma online „Fără hârtie”, disponibilă la adresa fara-hartie.gov.ro.

Guvernul a lansat platforma "Fără hârtie" FOTO Arhivă
Guvernul a lansat platforma "Fără hârtie" FOTO Arhivă

Prin intermediul platformei lansate astăzi, cetățenii, persoanele juridice și funcționarii publici pot transmite sesizări referitoare la problemele întâmpinate în administrație, precum birocrație excesivă, proceduri greoaie, solicitări redundante de documente sau lipsa digitalizării serviciilor publice, a transmis Executivul printr-un comunicat.

Informațiile primite de la cetățeni sunt colectate standardizat, astfel încât impactul lor să fie evaluat obiectiv, ca timp, costuri și număr de persoane afectate.

Potrivit sursei citate, toate reclamațiile care respectă criteriile platformei sunt publicate transparent. Ele pot fi consultate de public în funcție de instituții, tip de problemă și localitate. Platforma permite identificarea problemelor recurente și agregarea acestora la nivel sistemic.

„La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează 10 dintre cele mai frecvente probleme și le transmite spre analiză și soluționare instituțiilor abilitate, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Criteriile de selecție pentru cele 10 probleme sunt: frecvența cu care apare o disfuncționalitate în sesizările primite, impactul acesteia asupra cetățenilor și natura soluției necesare (administrativă sau legislativă)”, se mai arată în comunicat.

Problemele care țin de practici administrative sunt comunicate direct instituțiilor responsabile, care trebuie să ia măsuri pentru a le corecta. Progresul este monitorizat public, chiar pe platformă, până la soluționare. În cazul problemelor care necesită modificări legislative, grupurile de lucru ale Consorțiului Consultativ al CERB, din care fac parte reprezentanți ai mediului asociativ, ai cetățenilor și ai mediului de afaceri, dezbat și găsesc soluții pentru modificarea legilor respective.

„Platforma <Fără hârtie> ne permite să colectăm date despre ce-i doare cel mai des și mai rău pe cetățeni în relația cu administrația, în viața de zi cu zi, și să prioritizăm aceste probleme pentru a fi rezolvate. Știm că relația cu statul poate fi enervantă, dar tocmai acest lucru poate să motiveze oamenii să ne dea informațiile de care avem nevoie. Este un exercițiu civic bun ca, dacă ne enervează statul, să acționăm pentru a-l face mai bun”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Inițiativa este construită pe principii fundamentale ale administrației publice moderne:

„O singură dată” (Once Only) – statul nu ar trebui să solicite aceleași informații de mai multe ori;

„Digital din start” (Digital by Default) – serviciile publice trebuie să fie accesibile online;

● Interoperabilitate – schimb automat de date între instituții, fără solicitarea de documente pe suport hârtie;

● Centrare pe utilizator – servicii publice simple și intuitive;

● Transparență – procese administrative clare și verificabile;

● Accesibilitate – servicii disponibile tuturor cetățenilor, în condiții egale.

Din punct de vedere tehnic și al securității, platforma asigură protecția datelor și funcționarea optimă pe toate tipurile de dispozitive. Acest lucru a fost posibil cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, dezvoltatorul tehnic al platformei. la Datele colectate sunt publice, pentru a permite reutilizarea lor pentru dezvoltarea de soluții suplimentare de simplificare, digitalizare și modernizare administrativă.

„Prin lansarea platformei „Fără hârtie”, Guvernul României consolidează un model de administrație publică deschisă, responsabilă și orientată către cetățean. Platforma nu este doar un spațiu de raportare, ci un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale devin inițiative concrete de debirocratizare și digitalizare, urmărite transparent până la rezolvare”, conchide Guvernul.

Marți, consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, în cadrul dezbaterii ”România: creştere economică bazată pe competitivitate”, că reforma administrativă trebuie făcută şi este nevoie de debirocratizare.

” Avem nevoie de multe multe investiţii străine şi să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara. România nu va putea să crească doar cu capital intern, chiar dacă pentru prima dată în istorie putem spune că avem aşa ceva. (...) Nu mai avem timp să tot dezbatem dacă facem sau nu reforma administrativă. Trebuie făcută, trebuie să debirocratizăm şi aici apreciez că guvernul face deja câteva lucruri în această direcţie. Din punctul meu de vedere, asta e ecuaţia pentru următorul deceniu. Statul trebuie să se concentreze pe cele câteva priorităţi unde mediul privat nu poate interveni. În rest, trebuie să eliminăm toate barierele ca economia privată să producă resursele necesare, atât statului, cât şi societăţii”, a afirmat consilierul prezidenţial.

