Inițiativă legislativă: toate serviciile online ale statului ar putea avea aceeași interfață

La Parlamentul României a fost depusă o inițiativă legislativă care vizează unificarea modului în care cetățenii interacționează cu paginile și serviciile online ale instituțiilor publice.

Proiectul a fost inițiat de senatorul Ciprian Rus, membru al Uniunea Salvați România și președinte al Comisiei de IT&C din Senatul României. Inițiativa prevede crearea unui Sistem Unic de Design Digital (SUDD), care ar introduce reguli comune pentru toate serviciile digitale ale statului, de la formulare și mesaje de eroare, până la încărcarea documentelor, confirmări, notificări și urmărirea statusului unei cereri.

„Astăzi, statul online funcţionează ca un arhipelag de site-uri şi aplicaţii diferite: interfeţe, paşi şi mesaje schimbate de la o instituţie la alta. Cetăţenii nu ar trebui să reînveţe de fiecare dată cum funcţionează statul. Când ai învăţat o dată, ar trebui să poţi să foloseşti tot. România are nevoie de un stat digital pe care oamenii să îl poată folosi fără frustrare şi fără ‘traduceri’ între instituţii. SUDD este un pas concret către un stat mai simplu, mai previzibil şi mai respectuos cu timpul cetăţenilor”, a declarat Ciprian Rus, citat într-un comunicat.

Potrivit inițiatorului, noile reguli ar aduce coerență, simplitate și predictibilitate în utilizarea serviciilor publice digitale, inclusiv prin cerințe clare de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

„Proiectul nu impune utilizarea unei anumite tehnologii sau a unui anumit furnizor, ci stabileşte un standard deschis, care poate fi aplicat indiferent de soluţiile tehnice folosite de instituţii”, se mai arată în comunicat.

Inițiativa urmărește totodată reducerea costurilor prin reutilizarea componentelor digitale și accelerarea dezvoltării serviciilor online, în linie cu practicile adoptate deja de alte state care au implementat sisteme similare de design guvernamental.