„Vestul sălbatic” pe litoral: fose îngropate în nisip, țevi în mare, mii de construcții ilegale. Buzoianu promite plaje civilizate

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a efectuat vineri o vizită pe plaja din Năvodari, unde a prezentat concluziile controalelor recente și a criticat atât ilegalitățile descoperite pe litoral, printre care mii de construcții ridicate în afara legii și improvizații periculoase, cât și faptul că autoritățile locale nu și-au îndeplinit de 20 de ani obligația de a aduce utilitățile până la limita plajelor.

Ministrul a atras atenția asupra situațiilor grave identificate în ultima perioadă inclusiv fose și rezervoare de gaz îngropate ilegal sub plajă, precum și instalații improvizate care pun în pericol turiștii, potrivit News.ro.

„Plajele din România nu trebuie să fie Vestul sălbatic, plajele din România trebuie să fie civilizate şi se poate face asta şi vom reuşi să facem acest lucru”, a declarat ministrul, insistând că turiștii trebuie să se simtă în siguranță atunci când vin la mare.

Diana Buzoianu a reamintit că, pe plaja din Năvodari, au fost găsite „fose ilegale, fose îngropate ilegal pentru terase care au fost ridicate ilegal”, precum și „un rezervor de gaz identificat ilegal”.

În timpul vizitei de vineri, ministrul a descoperit și „ţevi care intrau în mare direct”, pentru care urmează verificări privind proveniența și eventualele deversări. „Să nu existe cazuri în care tu s-ar putea să faci plajă şi sub tine să fie fose ilegale, să fie rezervoare de gaz ilegale”, a subliniat Buzoianu.

„Sunt peste 4000 de construcţii în zona costieră suspectate a fi ilegale„

Ministrul a reamintit că anul trecut au fost identificate 105 construcții ilegale pe plaje, dintre care 90 au fost deja demolate. Restul au fost readuse la funcția pentru care primiseră inițial autorizație.

„În momentul de faţă, construcţiile care există pe teren, pe plaje, toate construcţiile care au fost identificate în 2025 ca fiind ilegale, toate au fost aduse în legalitate”, a precizat Buzoianu, subliniind însă că fenomenul nu s-a încheiat și că există în continuare numeroase nereguli în zona costieră.

Diana Buzoiani a explicat și mecanismul prin care aceste construcții au apărut în timp.

„Cea mai frecventă metodă prin care au apărut construcţiile ilegale a fost că terenuri care erau în proprietatea statului au fost trecute prin diverse decizii ale consiliilor locale în proprietatea UAT-urilor”, a spus Buzoianu.

Ulterior, consiliile locale au transferat terenurile din proprietatea publică în cea privată a unităților administrativ-teritoriale, după care primăriile au decis vânzarea lor.

„Şi acolo a mai fost un pas. Tot primăriile respective au decis să vândă terenurile respective şi apoi, după ce au fost vândute ca proprietate privată, abia atunci s-au construit pe ele”, a explicat ministrul.

Referitor la raportul scos recent la lumină, Buzoianu a precizat că acesta va sta la baza unor acțiuni în instanță. „Am reuşit să arătăm că sunt undeva la peste 4.000 de construcţii suspecte de a fi ilegale pentru că sunt realizate înainte de linia de zonă costieră. Aceste construcţii toate deja au început procesele”, a spus ea, adăugând că un studiu tehnic va fi finalizat în perioada următoare pentru a putea fi folosit ca probă.

Ministrul a transmis că analiza fiecărui caz în parte va continua, iar autoritățile vor încerca să recupereze controlul asupra unei zone costiere afectate de ani de decizii administrative controversate și lipsă de supraveghere.

„Autorităţile locale au obligaţia să aducă utilităţile lângă plajă, ca operatorii economici să le folosească”

Ministrul a explicat că, deși operatorii economici sunt obligați să respecte legislația, responsabilitatea aducerii utilităților până la limita plajei aparține autorităților locale, care nu și-au îndeplinit atribuțiile de peste 20 de ani.

„Autorităţile de la nivel local sunt cele care de 20 de ani [...] au obligaţia să aducă utilităţi lângă plajă ca operatori economici să poată să folosească aceste utilităţi şi nu au făcut acest lucru. Ce vom face noi este că noi nu vom mai întoarce ochii în sensul în care să spunem că există utilităţi sau că sunt toate obligaţiile respectate, atâta timp cât toate autorităţile nu-şi respectă obligaţiile”, a afirmat Diana Buzoianu, precizând că ministerul nu va mai „întoarce ochii” în fața acestor neîndepliniri.

Ministrul Mediului a cerut ferm primăriilor să aprobe PUZ-urile necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură, astfel încât dezvoltarea economică să se facă legal și predictibil.

„Cerem ferm tuturor autorităţilor de la nivel local să aprobe PUZ-urile necesare ca să poată să fie făcută o dezvoltare reală şi legală”, a spus ministrul.

În ciuda problemelor constatate, Diana Buzoianu consideră că sezonul estival nu este în pericol, ci dimpotrivă, ar putea începe „pentru prima dată cu adevărul”, având în vedere interesul ridicat al operatorilor pentru licitațiile publice.

„303 oferte” au fost depuse pentru subsectoarele din Năvodari, un număr record care arată, în opinia ministrului, dorința mediului privat de a lucra legal.

Diana Buzoianu a subliniat că obiectivul principal rămâne protejarea turiștilor și respectarea legii: „Românii merită o Românie curată, o Românie în care şi plajele să fie curate şi să fie civilizate”.

Ministrul a insistat că dezvoltarea economică este necesară, dar trebuie făcută „cu respectarea legislaţiei, pentru că asta înseamnă un respect pentru absolut toţi cetăţenii”.