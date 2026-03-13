Titus Corlățean și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general adjunct al Consiliului Europei: „Pun în mâna Domnului ce va urma”

Senatorul social‑democrat Titus Corlățean, fost ministru de Externe, intră oficial în competiția pentru una dintre cele mai importante funcții din structura Consiliului Europei. Potrivit informațiilor confirmate de acesta pentru G4Media, Corlățean și-a depus candidatura pentru poziția de secretar general adjunct al organizației de la Strasbourg.



Demersul vine după un an tensionat în interiorul PSD, în care Corlățean s-a aflat în conflict cu actuala conducere a partidului, pe fondul încercării eșuate de a candida la șefia formațiunii. Senatorul social‑democrat încearcă acum să obțină sprijin politic pentru o funcție europeană de rang înalt.

De-a lungul timpului, Corlățean a avut poziții critice față de minoritățile sexuale, fapt care, în contextul candidaturii sale într-o instituție ce promovează drepturile omului și libertățile individuale, ridică semne de întrebare.

Întrebat de G4Media despre declarațiile sale, el a respins ideea că ar fi fost „dure”, afirmând că se raportează la valori personale și că nu acceptă să i se impună ceva „împotriva identității și credinței sale”.

„Identitatea mea creștină este cunoscută foarte bine la Consiliul Europei. Si cu toate acestea, am fost ales vicepreședinte al Grupului Socialist”, a spus Corlățean.

Sprijinul primit și șansele în competiție

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Titus Corlățean a precizat că a avut „sprijinul autorităților române” în depunerea candidaturii.

A subliniat însă că nu există garanții privind rezultatul final, având în vedere competiția puternică din partea unor state influente din Europa de Vest.

„Nimic nu e tranșat. Si nu e o competiție deloc simplă. (…) Nu am însă rezerve să intru în această competiție, am argumentele mele profesionale”, a afirmat senatorul.

„Eu îmi voi face partea”

Corlățean remarcă lipsa unei tradiții a „solidarității interne” în România atunci când un candidat național vizează o funcție internațională:

„Așa că pun în mâna Domnului ce va urma, iar eu îmi voi face partea. Indiferent de rezultat”.

Pentru a obține funcția, Corlățean ar avea nevoie de sprijinul delegației române din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, formată din parlamentari PSD, PNL, USR și UDMR. Numai că relațiile sale tensionate cu actuala conducere PSD, dar și criticile dure la adresa USR, complică însă acest scenariu.

În trecut, din postura de președinte al Comisiei de politică externă din Senat, Corlățean i-a numit pe reprezentanții USR „neomarxiști și oameni educați la școala pseudo-progresismului open society”, acuzându-i că „au deturnat ideea europeană (…) spre lucruri nefirești, care sunt «urâciuni» în fața Domnului”.