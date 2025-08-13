Teste de integritate și bodycam-uri pentru inspectorii ANAF, Vamă și ONJN. Ministrul Finanțelor: „Cred că e o chestiune sănătoasă”

Funcționarii din ANAF, Autoritatea Vamală Română și Oficiul Național al Jocurilor de Noroc (ONJN) vor fi supuși unor teste de integritate și vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor, a anunțat miercuri, 13 august, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Reiau ideile legate de testele de integritate pentru ANAF, pentru Autoritatea Vamală Română şi pentru ONJN. Avem nevoie să instituim această măsură tocmai pentru a putea acţiona atunci când avem persoane suspecte sau suspectate de diverse activităţi frauduloase în oricare din aceste instituţii, mai ales în zona de control”, a declarat Nazare, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit ministrului, măsura urmărește creșterea gradului de transparență și a nivelului de integritate în instituțiile de control fiscal.

„Introducem, de asemenea, bodycam-uri pentru activitatea de control din ANAF, pentru activitatea de control a Vămii şi pentru zona de control din ONJN. Avem nevoie de astfel de măsuri tocmai pentru a avea o transparenţă a modului în care activitatea de control, fie că e vorba de ANAF sau antifraudă, sau vamă, se întâmplă”, a precizat acesta.

Nazare a subliniat că aceste practici nu sunt o premieră la nivel internațional:

„Cred că e o chestiune sănătoasă, nu o face doar România, o face şi Italia, o fac şi alte ţări, tocmai pentru a cultiva integritatea în aceste zone”.

Această idee a mai fost anunțată de Alexandru Nazare cu două săptămâni în urmă.

„Cei care lucrează pe teren ar trebui să aibă bodycam-uri. De ce au poliţiştii bodycam şi inspectorii de la Antifraudă să nu aibă? Noi vrem să introducem acest lucru în pachetul 2 de măsuri: tot ce înseamnă inspector vamal sau inspector ANAF cu atribuţii directe de control să respecte aceleaşi reguli – să poarte bodycam şi, în timpul acţiunilor, să fie obligaţi să le folosească”, a subliniat ministrul, pe 31 iulie.