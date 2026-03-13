Războiul păcănelelor la Slatina: angajații sălilor de jocuri au asediat Consiliul Local în timpul dezbaterii privind scoaterea lor în afara legii

Consiliul local Slatina, întrunit vineri, 13 martie 2026, pentru a decide interzicerea funcționării sălilor de jocuri de noroc, și-a desfășurat ședința în scandal. Zeci de angajați și proprietari de astfel de afaceri s-au plâns că vor rămâne fără serviciu.

Aleșii locali de la Slatina au luat în discuție, vineri după-amiază, interzicerea funcționării sălilor de jocuri de noroc pe raza municipiului. Înainte de a începe ședința, în curtea Companiei de Apă Olt s-au adunat zeci de angajați ai sălilor de jocuri, însoțiți și de proprietari ai afacerilor, pentru a semnala că decizia care urma să fie supusă votului consilierilor locali va lăsa sute de oameni pe drumuri. Protestatarii au fost ulterior invitați în sala de ședințe a CAO, în care se desfășoară ședințele Consiliului local, iar acestora li s-a dat cuvântul înainte ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii.

„Ce facem noi în situația asta?”

„Dezbaterea nu va putea dura la nesfârșit”, i-a avertizat primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, pe cei sosiți să-și spună păsul, înainte de a-i invita să ia cuvântul.

„Ce facem noi în situația asta?”, a fost prima întrebare adresată, în contextul în care, au semnalat angajații, câțiva dintre ei sunt deja în situația în care nu mai au de lucru, pentru că autorizația sălilor în care și-au desfășurat activitatea a expirat între timp, iar pentru a putea funcționa în continuare era nevoie și de un aviz de la Primăria Slatina.

„Închiderea sălilor de jocuri se va face treptat. Nu se face abrupt. Astăzi noi luăm o hotărâre în Consiliul local. Dacă hotărârea va fi ca aceste săli să se închidă, închiderea sălilor de jocuri se va face pe măsură ce autorizațiile de funcționare ale sălilor de jocuri expiră. Dumneavoastră, cei care sunteți angajați, știți exact care este perioada de timp pe care o mai aveți la dispoziție pentru a vă găsi de lucru”, le-a răspuns primarul.

Răspunsul a fost întâmpinat însă cu un val de reproșuri. „Unde ne găsim de lucru? Dumneavoastră în campanie ați spus că veți deschide 1.000 de locuri de muncă. Întrebarea este unde se vor găsi”, au răbufnit cei prezenți.

„Dumneavoastră cunoașteți faptul că în prezent sunt închise șapte săli de jocuri, de când s-a dat această ordonanță, și undeva la 40 de angajați nu mai lucrează în prezent Dumneavoastră știți că la începutul lunii aprilie va mai expira, poate, un aparat într-o sală de jocuri, acea sală de jocuri va scădea sub un număr de aparate, automat acea sală, conform legii ONJN, acea sală se va închide? Cunoașteți că și în aprilie vor rămâne iarăși 30 de angajați fără locuri de muncă?”, a pus problema proprietarul unei afaceri în domeniu.

Locurile de muncă disponibile pe site-urile cu anunțuri de profil sunt puține la număr, doar 27, a precizat acesta în continuare, și pentru meserii din cu totul altă arie de activitate: lăcătuș mecanic, turnător aluminiu, șofer profesionist, arhivist, tehnician, grafician, terapeut, maseur, șef de patiserie. „O completare: peste tot cer experiență”, a intervenit o doamnă.

„Piața muncii este una liberă și cu siguranță toți cei care sunt în această sală și vor să-și găsească un loc de muncă își vor găsi”, le-a replicat primarul.

„Vă faceți campanie pe spatele nostru”

„Cu ce trăim?”, au continuat cei în pericol să rămână fără loc de muncă.

„Oamenii de aici își vor găsi de lucru. Unii mai greu, unii mai ușor, unii mai ușor ca loc de muncă decât aveau înainte, alții poate poate mai greu ca loc de muncă”, a continuat primarul, în protestele angajaților din sălile de jocuri.

„Ce facem cu tânărul de 27 de ani care s-a sinucis din cauza pierderilor la pariuri? Ce facem cu scandalul pe care l-ați avut sâmbătă noaptea la fosta cofetărie Boema, unde acolo este sală de jocuri? Că au venit poliție locală, poliție națională. Ce facem cu bătăile, cu tulburarea liniștii publice? Ce facem cu zecile, sutele de plângeri pe care eu ca prefect le-am avut, că toate sălile de jocuri de jocuri de la parterul blocurilor deranjează toată noaptea? Cu astea ce facem?”, a adus primarul în discuție și alte argumente. „Și cu online-ul ce facem?”, a venit și răspunsul.

„Acei tineri se omoară numai din cauza aparatelor? Din cauza drogurilor, din cauza părinților care îi lasă, la dau bani. Educația. Mașină la 16 ani, mașină la 18 ani, alcool, bani. Vin la pariuri cu 100 de lei, când el este elev. Sunt mai multe cauze. Eu am 51 de ani. Unde mă duc?”, a semnalat o angajată dintr-o sală de jocuri. Argumentul său a venit în schimb ca o mănușă pentru o nouă intervenție a edilului.

Discuția a ajuns ulterior în punctul în care primarul a insistat că în sălile de jocuri intră și adolescenți sub 18 ani, iar angajații au sărit să-l contrazică.

Responsabilitatea este și în dreptul școlilor, și în dreptul părinților, le-a mai spus primarul, dar primarul are responsabilitate față de oraș. Dramele în care tinerii ajung în punctul în care își iau singuri viața se produc și din cauza consumului de droguri și de alcool, au insistat angajații sălilor de jocuri. „Nu cu mine vreți să începeți discuția despre droguri și alcool în sălile de jocuri. Știu toate nenorocirile care se întâmplă în sălile de jocuri”, a fost răspunsul primarului. „Vă faceți campanie pe spatele nostru”, nu s-au lăsat protestatarii.

Reprezentanții Primăriei Slatina au fost de asemenea acuzați că nu au organizat o dezbatere publică. Era nevoie ca cineva interesat să o ceară, a a răspuns primarul De Mezzo, lămurindu-i că proiectul a fost supus dezbaterii publice timp de 10 zile.

S-au încercat și abordări calme. O doamnă a insistat că ce-și doresc cei din sală este ca sălile de jocuri să nu se închidă, ci să se reglementeze. În sălile de jocuri există un control, a insistat vorbitoarea, pe când în mediul online pericolul va fi și mai mare. „Noi, cei care lucrăm în domeniu, știm că e un domeniu dificil. Că oamenii pierd bani, câștigă bani. Noi dorim reglementare, nu dorim să le închideți. Noi dorim să țineți cont și de ce se întâmplă cu oamenii, total de acord, dar și de ce se întâmplă cu noi. Asta încercăm noi. Prezența noastră aici este pentru a cere reglementare, nu altceva”, a spus angajata.

„Reglementarea nu ar face decât să mute problema, nu să o rezolve”, nu le-a lăsat primarul nici urmă de speranță.

Convinși că nu vor avea succes, protestatarii și-au consumat la final toată muniția, acuzându-l pe primar că nu și-a îndeplinit promisiunile din campanie, în schimb este prezent frecvent pe TikTok. Mai mult, l-au acuzat că folosește în unele dintre postările sale de pe rețeaua amintită un limbaj din care cetățenii n-au ce să învețe, când de fapt ar trebui să le fie un exemplu de urmat.

Proiectul de hotărâre prin care se interzice funcționarea sălilor de jocuri de noroc a fost în cele din urmă supus votului consilierilor, fiind aprobat cu un singur vot împotriva, cel al unui consilier PSD care i-a îndemnat pe protestatari să conteste hotărârea, asigurându-i că vor avea câștig de cauză pentru că proiectul nu ar fi stat în transparență 30 de zile.

În municipiul Slatina sunt, conform datelor din proiectul de hotărâre, aproximativ 70 de săli de jocuri de noroc și 20 de agenții de pariuri. După intrarea în vigoare a hotărârii adoptate de consilierii municipali, acestea urmează să fie închise pe măsură ce le expiră autorizațiile. Procesul ar urma să se încheie în februarie anul viitor, rămânând deschise în oraș doar agențiile Companiei Naționale „Loteria Română” și doar pentru jocurile de tip loto (la această dată inclusiv aceste agenții deținând aparate de tip slot-machine).