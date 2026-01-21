Guvernul discută repartizarea impozitului pe venit și TVA. Tánczos Barna,: „Trebuie să susținem dezvoltarea comunităților locale”

Guvernul a demarat miercuri, 21 ianuarie, prima ședință a Grupului de lucru al coaliției pentru a analiza modul de repartizare și echilibrare a impozitului pe venit și TVA către autoritățile locale, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Ședința, condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna, coordonatorul Grupului de lucru, a reunit reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, precum și ai formațiunilor politice din coaliție, de la toate nivelurile administrativ-teritoriale – consilii județene, municipii, orașe și comune.

Grupul de lucru are ca scop analiza cotelor de impozite alocate autorităților locale, identificarea eventualelor modificări, modul de aplicare și impactul acestora, pentru fundamentarea deciziilor guvernamentale în vederea elaborării bugetului de stat pentru 2026.

„Prima reuniune a avut ca obiectiv centralizarea punctelor de vedere ale formațiunilor politice privind necesarul de finanțare la nivel local și cotele de repartizare a impozitului pe venit și a TVA. În urma discuțiilor, s-a conturat o susținere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanțare a administrației publice locale, fiind, în același timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce privește reducerea treptată a presiunii asupra bugetului național a sistemului de echilibrare din TVA. Am convenit ca Ministerul Finanțelor să realizeze simulări pe baza mai multor scenarii, urmând ca, pe baza acestora, să fie inițiat dialogul cu structurile asociative ale autorităților locale. Obiectivul Guvernului este construirea unui buget echilibrat, care să susțină dezvoltarea comunităților locale, în paralel cu consolidarea fiscal-bugetară și continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar”, a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna la finalul reuniunii.