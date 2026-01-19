search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Noi reguli la vânzarea mașinii. Cine și când va plăti impozitul

Publicat:

Un proiect de lege pus în dezbatere publică prevede noi reguli la vânzarea mașinii, stabilind cine și când va plăti impozitul pentru vehiculul înstrăinat. Modificarea urmărește să elimine ambiguitățile și să reducă birocrația pentru contribuabili, se arată în doocumentul citat.

Vechiul proprietar predă cheile mașinii cumpărătorului
Un proiect de lege prevede noi reguli la vânzarea mașini. Foto carVertical

Proiectul de lege pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării operează modificări ale Codului Fiscal care vizează modul de impozitare a autovehiculelor cumpărate și vândute în același an, dar și procedura de radiere din circulație. 

În prezent, impozitul auto este datorat de persoana care deține vehiculul la 31 decembrie a anului fiscal anterior. Această regulă a generat situații neclare pentru mașinile cumpărate, înmatriculate și apoi vândute în cursul aceluiași an.

Potrivit proiectului, pentru aceste cazuri se introduce un termen unic de plată: „pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic, se stabilește un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării”.

Se stabilește obligația proprietarului de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport și precizând că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, acesta nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport. De asemenea, se reafirmă obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii”, se arată în Expunerea de motive.

Scopul acestor modificări este clarificarea și simplificarea modalității de calcul și plată a impozitului pentru mijloacele de transport achiziționate și vândute în același an, prin stabilirea unui singur termen.

Îmbunătățirea procedurii de radiere din circulație, stabilind termene clare și responsabilități pentru proprietari, precum și eliminarea obligației de plată a impozitului după radiere.

În general, aceste modificări vizează eficientizarea administrării fiscale și reducerea eventualelor confuzii sau erori în procesul de impozitare a mijloacelor de transport.

Stabilirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, precum și scutirea de la plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri sau categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul așezării juste a sarcinilor fiscale.

Măsura adoptată privind eliminarea anumitor facilități fiscale răspunde nevoilor economice și sociale ale momentului, venind în sprijinul autorităților cu scopul creșterii veniturile bugetare și redistribuirii resurselor în mod mai eficient.

Aceasta permite corectarea facilităților considerate nesustenabile, contribuind la reducerea inechităților.

În final, aceste măsuri sunt luate pentru a alinia sistemul fiscal cu obiectivele de politică fiscală, economică și socială ale guvernului, asigurând o gestionare echilibrată și adaptată la condițiile actuale.

Cseke Attila: Unii români se eschivează de la plata impozitelor

Amintim că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat recent că există persoane care își achită impozitele încă din primele luni ale anului, în timp ce altele găsesc metode de a ocoli obligațiile fiscale, inclusiv în cazul impozitelor pentru autoturisme cu capacitate cilindrică mare.

„Se întâmplă în destul de multe unităţi administrative teritoriale - şi sunt exemple în acest sens - un autoturism cu o capacitate cinindrică destul de mare, peste 2000 de centimetri cubi, unde impozitul este mai ridicat - a fost şi anul trecut, e şi anul acesta - există posibilitatea, de exemplu, a achiziţionării în martie a unei asemenea maşini şi a scoaterii din evidenţa primăriei, în decembrie, pentru a nu plăti impozit, iar în ianuarie, acelaşi cetăţean să-l pună din nou în evidenţa primăriei. Şi se fentează bugetul local în condiţiile în care, pe de altă parte, avem contribuabili care nu-şi permit (...) maşini cu asemenea capacitate şi îşi plătesc impozitul în fiecare an”, a spus ministrul.

Cseke Attila a subliniat că este vorba de un „fenomen răspândit”, explicând că astfel de practici afectează bugetele locale și creează frustrare în rândul contribuabililor corecți. Noul proiect prevede ca impozitul să fie datorat chiar și pentru o singură lună de înregistrare în evidențele primăriei, eliminând astfel posibilitatea de a fenta plata.

