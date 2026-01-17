Cum se completează Declarația 230 pentru donarea a 2% din impozit. Până pe ce dată o poți depune în 2026

Declarația 230 permite persoanelor fizice să redirecționeze o parte din impozitul pe venit deja datorat statului către entități nonprofit (ONG-uri), unități de cult, burse private. Contribuabilul nu plătește nimic în plus, doar decide destinația unei sume din impozitul deja reținut.

Cine poate depune Declarația 230 în 2026

Poți depune Declarația 230 dacă în 2025 ai obținut venituri din salarii și asimilate salariilor; venituri din pensii; alte venituri pentru care impozitul a fost reținut la sursă.

„Dacă ai venituri pentru care depui Declarația Unică (212), redirecționarea se face în Declarația Unică, nu prin 230”, a explicat pentru „Adevărul” consultantul de business Adrian Ghencea.

Cât poți redirecționa

Legea prevede două tipuri de donații ale persoanelor fizice, după cum urmează:

• 2% din impozitul pe venit – standard

• până la 3,5% – doar dacă organizația este acreditată pentru servicii sociale și figurează în registrul ANAF.

„Suma este calculată automat de ANAF, nu trebuie să o estimeze contribuabilul”, a adăugat consultantul.

Cum și către cine îți poți redirecționa 2% din impozit

Poți redirecționa către:

• ONG-uri (asociații, fundații),

• unități de cult,

• entități înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (ANAF).

Dacă organizația nu este înregistrată în acest registru, ANAF va respinge redirecționarea.

Cum se completează Declarația 230 (pas cu pas)

Secțiunea I – Datele contribuabilului

• Nume și prenume

• CNP

• Adresă de domiciliu

• Telefon / e-mail (opțional)

Secțiunea II – Destinația sumei

• Denumirea completă a organizației

• Cod de identificare fiscală (CIF)

• Cont IBAN (opțional – ANAF poate identifica și fără)

• Bifezi:

◦ 2% sau

◦ 3,5% (dacă ONG-ul este eligibil)

• Poți opta pentru:

◦ redirecționare doar pentru anul 2025, sau

◦ redirecționare pe 2 ani (dacă ONG-ul permite)

Secțiunea III – Semnătură

• Semnătură olografă (pe hârtie) sau

• Semnătură electronică (dacă depui online)

Cum se depune Declarația 230 în 2026

Există trei variante:

1. Online, prin:

◦ Spațiul Privat Virtual (SPV) ANAF

2. Fizic, la:

◦ registratura ANAF de care aparții

3. Prin poștă, cu:

◦ scrisoare recomandată, cu confirmare de primire

Până la ce dată poți depune Declarația 230

25 mai 2026 – termenul limită legal

Acesta este termenul:

• pentru Declarația 230;

• pentru Declarația Unică;

• pentru redirecționarea procentului din impozit.

După această dată, nu mai poți redirecționa impozitul pentru veniturile din 2025.

Cine face plata efectivă către ONG

• ANAF, nu contribuabilul.

• Plata se face, de regulă, în a doua parte a anului 2026, după procesarea declarațiilor.