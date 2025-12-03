Calculele lui Simion pentru a da jos Guvernul Bolojan: „Cade doar dacă iese Anca Alexandrescu”

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, a explicat miercuri, 3 decembrie, cum arată calculele politice pentru a da jos Guvernul Bolojan, după ce senatorul AUR Ninel Peia, din grupul Pace - Întâi România, a anunțat că Opoziția va depune vineri, 5 decembrie, la ora 12.00, o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

„Ca să putem da jos guvernul avem nevoie de 233 de parlamentari. Da, vom depune moțiune de cenzură în această vineri”, a spus George Simion, miercuri seara, la Realitatea.

Liderul AUR a explicat:

„Domnul Piperea împreună cu domnul Peiu, împreună cu alți specialiști din partidul nostru au redactat moțiunea de cenzură, știți bine că la fiecare asumare a răspunderii au stat în bancă parlamentarii puterii răspunzând «Prezent, nu votez». Această moțiune va fi votată săptămâna viitoare. Sunt tare curios cei care spun că habar nu aveau că se măresc impozitele pe clădiri și impozitele locale cu 70% și că habar nu aveau de impozitele pe magazii, solarii și pătule”.

„Scoateți oameni în stradă și dați jos guvernul printr-o moțiune de cenzură”

George Simion a mai spus că „soluția în acest moment sunt alegerile anticipate”:

„Cum vor vota la această moțiune: Sorin Grindeanu, președintele PSD, a spus că nu va susține moțiunea. Așa că sunt două opțiuni pe care le tot aud și mie, ca lider al opoziției, îmi tot vin cred că zilnic, din oră în oră: Scoateți oameni în stradă și dați jos guvernul printr-o moțiune de cenzură. Depunem această moțiune de cenzură, de scos oamenii în stradă i-am scos și îi vom mai scoate. Cred că soluția în acest moment sunt alegerile anticipate. Noi avem 90 din cei 233 de parlamentari de care este nevoie, ar fi fost nevoie de luciditate și de mai puțină dezbinare în momentul 1 decembrie”.

„Din moment ce alegerile prezidențiale au fost anulate, probabil ei s-au văzut cu sacii în căruță”

Simion a apelat și la retorica anulării alegerilor.

„Exact acum un an, niște alegeri pe care nu înțeleg de ce nu au fost anulate, din moment ce alegerile prezidențiale au fost anulate, probabil ei s-au văzut cu sacii în căruță, adică toate partidele sistemului au încropit o majoritate”, a mai spus președintele AUR.

„Singura șansă reală ca această moțiune să treacă săptămâna viitoare este dacă oamenii, într-un număr covârșitor, o parte din poporul român, adică cei care pot vota la Buzău și la București, vor face o schimbare și nu vor mai vota cu acești candidați ai puterii. Mai sunt alegeri în alte comune, mai avem și la Lumina, și la Găești, și în Mihai Eminescu candidați, suntem prima forță politică a românilor, dar ne trebuie reprezentare în Parlament. Mulți așteaptă „Faceți ceva, voi de la AUR”. Degeaba avem 40% în sondaje dacă acest 40% nu se translatează într-un vot pe candidatul nostru la București, Anca Alexandrescu, și pe candidatul nostru de la Buzău, Ștefan Avrămescu.

Eu cred că acest guvern o să cadă doar dacă Anca Alexandrescu iese și am văzut disperarea în ultimele 5 zile, am văzut multe manipulări, multe săgeți către mine, că Simion nu o mai susține pe Anca Alexandrescu pentru că se teme de șefia partidului. Asta e ultima noastră problemă și nu de șefia partidului suferim, ci de oamenii pe care i-am văzut astăzi la Vadul Pașii, în Buzău. Bătrânii noștri se tem să dea drumul la căldură în casă pentru că se gândesc cât o să le vină factura”, a mai spus Simion.