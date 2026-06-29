Grupul liberal din Senat se întărește. Doi parlamentari de la „Pace-Întâi-România” au trecut la PNL

Senatorii Dorin Petrea şi Ştefan Borţun au anunţat luni, 29 iunie, în plenul Parlamentului, că părăsesc grupul "Pace-Întâi România" şi se alătură grupului parlamentar al PNL.

"Vă anunţ că începând de astăzi mă voi afilia grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal. Pe această cale vreau să mulţumesc colegilor de la grupul "Pace-Întâi România" pentru toate activitatea pe care am făcut-o împreună şi, de asemenea, vreau să mulţumesc colegilor de la grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal pentru faptul că ne-a acceptat. Doamne ajută!", a spus luni senatorul Dorin Petrea.

Ştefan Borţun a spus şi el că îşi dă demisia din grupul parlamentar "Pace-Întâi România" şi se afiliază grupului Partidului Naţional Liberal. "Totodată, mulţumesc echipei din care am făcut parte şi celor care m-au primit în echipa lor", a adăugat Borţun.

Borţun a intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), iar Dorin Petrea pe listele partidului S.O.S România, scrie Agerpres.

Miercurea trecută şi senatorul Adrian Peiu de la "Pace-Întâi România" a anunţat că a devenit membru al PNL şi va activa în grupul senatorilor liberali.

Peiu a intrat în Parlament pe listele partidului S.O.S România în Circumscripţia electorală nr. 23 Ialomiţa, în ultima perioadă fiind lider al grupului "Pace - Întâi România".

Conducerea PNL l-a desemnat marţea trecută pe Adrian Peiu lider interimar al organizaţiei liberale Ialomiţa, aceasta fiind una dintre cele 12 filiale ai căror şefi au fost înlocuiţi.

În luna mai, un deputat ales pe listele S.O.S România, Iosif Florin Jianu, care trecuse la PSD, a anunţat conducerea Camerei Deputaţilor că va activa în grupul parlamentar PNL.