Președintele Nicușor Dan a chemat la consultări pentru desemnarea noului premier pe cei din grupul parlamentar PACE - Întâi România și aleșii neafiliați

„Președintele României, Nicușor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituția României, îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuții privind situația economică și politică a țării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar PACE – Întâi România și cei neafiliați”, transmite Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliați.

Prima rundă de consultări a avut luni, 18 mai, cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim‑ministru.

La finalul consultărilor, șeful statului a făcut un apel la responsabilitate, solicitând partidelor să indice o majoritate solidă și pro-occidentală capabilă să susțină noul Executiv. PSD și AUR și-au asumat oficial disponibilitatea de a guverna.

PNL și USR au exclus ferm orice alianță într-un cabinet alături de social-democrați.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat după consultările de la Cotroceni că „nu există varianta susținerii unui guvern cu AUR. În rest, toate pot fi discutate”.

De asemenea, reprezentanții POT, i-au transmis președintelui că formațiunea politică își dorește un „guvern pro-occidental”.

Nu în ultimul rând, liderul minorităților, Varujan Pambuccian, a declarat că direcția euroatlantică nu este una de negociat pentru viitorul guvern.

„Dintr-o privire retrospectivă să ne uităm ce a fost funcțional în acordul de guvenare și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliție pe care noi o vedem obligatoriu în jurul PNL – PSD”, a declarat Pambuccian, a declarat Pambuccian, după consultările de la Cotroceni.