Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Salariul minim ar putea crește de anul viitor. Care sunt condițiile

Guvernul trebuie să ia o decizie până la finalul anului privind salariul minim. O lege care transpune o directivă a UE obligă la majorări anuale, în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

Concret, România a adoptat în timpul guvernării Ciolacu o lege care transpune o directivă a UE prin care statelor membre li se impune ca salariul minim din fiecare țară să fie de cel puțin 47% din salariul mediu brut. Salariul mediu brut a crescut anul acesta. Potrivit Economedia, în august, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,4% față de august 2024, dar acest avans este sub rata inflației și sub nivelul din luna precedentă. 

INS a informat că în cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie).

De asemenea, Legea care transpune directiva UE prevede și obligativitatea majorării anuale în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.

Ce spun liderii coaliției

„Există păreri relativ împărțite”

„A fost o discuție scurtă, în sensul că la final de an există aceasta actualizare, dacă se face, nu se face, decizia se va lua în momentul potrivit. Dar încă nu e luată nicio decizie, există păreri relativ împărțite. Cei din zona de business spun că nu e cazul, că productivitatea nu susține o astfel de creștere. Vom vedea când va fi momentul”, a explicat șeful UDMR, Kelemen Hunor, într-o conferință de presă.

În PSD direcția este de susținere a unei majorări salariale. Șeful partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat însă că discuțiile mai ample vor fi purtate în contextul unui consiliu Tripartit, săptămâna viitoare. 

„Avem ca țintă să susținem aceste lucruri, dar o să avem și un Consiliu Tripartit. Trebuie să ascultăm și partea cealaltă, iar toate aceste aspecte le vom decide în forurile de conducere”, a precizat șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, într-o altă conferință de presă. 

Mai multe variante pe masă

În baza Legii care transpune Directiva UE 2022/2041, Guvernul poate lua în calcul mai multe variante pentru majorarea salariului minim. O creștere minimă ar fi de 4.325 lei, iar cea mai mare majorare ar ajunge la 4.778. Legea care transpune Directiva UE prevede ca salariul minim să se încadreze între 47% şi 52% din cel mediu, rezultând astfel o creștere între 300 şi peste 700 de lei.

Salariul minim pe economie este în prezent 4.050 lei brut, însă 300 de lei sunt scutiţi de la plata taxelor, astfel că Executivul trebuie să ia o decizie și aici, după ce a prelungit măsura anul acesta. 

Politică

