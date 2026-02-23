search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Negocieri dure în coaliție pentru banii pensionarilor. De unde ar putea lua Guvernul ajutoarele cerute de PSD

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Partidele din coaliția de guvernare încă încearcă să ajungă la un consens asupra bugetului de stat pentru anul 2026. PSD condiționează adoptarea actului normativ alături de un pachet social, care cuprinde ajutoare de tip one-off pentru pensionari. Contactați de Adevărul, reprezentanții PNL și USR văd cu rezerve inițiativa social-democraților, în condițiile în care România va trebui să se încadreze anul acesta într-o țintă de deficit de 6,2% din PIB.

Coaliția de guvernare. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Coaliția de guvernare. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Cu un impact bugetar estimat la 3,2 miliarde de lei, propunerea pusă pe masa Coaliției de PSD cuprinde un sprijin direct pentru pensionari, structurat în două tranșe anuale (aprilie și decembrie):

1.000 de lei acordați în două tranșe de 500 de lei pentru seniorii care încasează o pensie mai mică de 1.500 de lei.

800 de lei acordați în două tranșe de 400 de lei pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei.

600 de lei acordați în două tranșe de 300 de lei pentru cei cu venituri lunare între 2.001 și 3.000 de lei.

De asemenea, social-democrații propun eliminarea cotei CASS (10%) pentru anumite categorii, printre care se numără mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului și veteranii de război.

„Banii se regăsesc în anvelopa bugetară”

„Ca în fiecare an, sunt în bugetul de stat bani pentru sprijin pentru persoanele vulnerabile. În anul 2025 s-a dat un sprijin pentru pensionari, în două tranșe de câte 400 de lei, nu 800 de lei. Deci, în aceeași anvelopă, până la urmă, ne închidem. În asistență socială au fost 250 de miliarde de lei, care înseamnă pensii, alocații, măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și acest sprijin one-off. Sursa de finanțare, pentru că întreabă toată lumea și este o discuție falsă în spațiul public, nu există ca alocare distinctă. Sursa de finanțare este bugetul de stat pentru pachetul social”, a detaliat fostul ministru al finanțelor, Adrian Câciu (PSD) pentru „Adevărul”.

PNL și USR cer PSD să indice finanțarea pentru „pachetul social”

De cealaltă parte, liberalii nu susțin inițiativa PSD, despre care spun că nu are sursă de finanțare.

„PSD vorbește despre un „pachet social”, dar realitatea este că România are nevoie, înainte de toate, de coerență și responsabilitate bugetară. Nu poți susține măsuri sociale credibile în timp ce blochezi bugetul și ții în stand-by pachetul de măsuri economice pentru mediul de afaceri. Au votat și și-au asumat măsuri economice alături de Ilie Bolojan, au participat la decizie și au vorbit despre responsabilitate. Astăzi, aceleași măsuri sunt contestate, iar în paralel este promovat un nou pachet social, fără a explica foarte clar sursa sustenabilă de finanțare. Investitorii așteaptă predictibilitate, antreprenorii așteaptă semnale clare, iar economia are nevoie de stabilitate”, a transmis deputata PNL, Raluca Turcan, pentru „Adevărul”

Citește și: Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicenilor. Deputat: „E o temă sensibilă pentru alte formațiuni politice”

Nici USR nu vede neapărat cu ochi buni inițiativa PSD, în condițiile în care, spune purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler, România trebuie să reducă deficitul bugetar.

„În momentul întocmirii bugetului există o mulțime de solicitări. În momentul în care un minister are o solicitare e bine să precizeze și care este sursa de finanțare. România nu își mai permite deficite din vremea guvernelor Ciucă și Ciolacu. A spune că se finanțează din deficit înseamnă a lua niște împrumuturi pe care le vom plăti scump mai încolo. Nu putem continua să cheltuim mult mai mult decât avem cu speranța că lucrurile se vor aranja. Nu spun da, nu spun nu. Spun doar să vedem care este sursa de finanțare”, a precizat Seidler pentru „Adevărul”.

UDMR nu a dorit să transmită un punct de vedere referitor la inițiativa PSD.

De unde vin banii? Adrian Negrescu: „Ajungem la reducerea cheltuielilor bugetare”

Potrivit analistului economic Adrian Negrescu, dacă măsura PSD va fi acceptată în Coaliție, Guvernul ar urma cel mai probabil să apeleze la noi reduceri de cheltuieli.

„Rămâne de văzut de unde vor fi luați banii pentru aceste ajutoare, care, din punctul meu de vedere, ar trebui targetate și mai bine, nu către toți pensionarii, ci numai către cei care au într-adevăr o situație dificilă din punct de vedere al veniturilor și al facturilor foarte mari pe care le au de plătit, mai ales în perioada de iarnă. Sunt două variante mari și late, ca să spun așa: reducerea cheltuielilor publice sau creșterea taxelor. Despre creșterea taxelor cred că nimeni nu mai poate vorbi în 2026, având în vedere povara uriașă pusă pe umerii populației și ai firmelor. Cred că ajungem, din fericire, la reducerea cheltuielilor bugetare și sper ca ordonanța privind reducerea, simbolică din punctul meu de vedere, a cheltuielilor statului, care urmează să fie aprobată săptămâna aceasta în Guvern, să fie doar un prim pas în procesul de restructurare a statului român”, a explicat Adrian Negrescu.

În opinia sa, cea mai bună soluție pentru acoperirea cheltuielilor ar fi întărirea controalelor ANAF, mai ales în ceea ce privește contrabanda.

„Da, vom încasa mai mulți bani din combaterea evaziunii. Se va digitaliza, în sfârșit, ANAF în 2026 și sper ca Guvernul să ia în calcul o țintă extrem de importantă: contrabanda, care a explodat în România în ultimii 2 ani, pe fondul inflației și al scăderii puterii de cumpărare a populației. Contrabanda a crescut și ca urmare a intrării României în Schengen. Din zona de sud a țării au început să vină tot felul de mărfuri importate din China, dar și mărfuri contrafăcute, în special îmbrăcăminte, încălțăminte, țigări și alte produse accizabile, care, din păcate, au invadat piața românească”, a subliniar Negrescu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
mediafax.ro
image
Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a mutat în România după transferul la FCSB și dezvăluie: „Nebunie! În Israel nu am trăit așa ceva”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Se prăbuşeşte consumul, care reprezintă 60% din PIB. "Nu o să mai vedeţi acele coşuri pline în supermarketuri"
observatornews.ro
image
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă legal dacă un angajat moare în timpul serviciului. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Gigi Becali, Ilie Dumitrescu și Radu Naum s-au contrat în direct la TV după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: ”Ea face 11 metri, nu el” / „Sunt curios dacă are ceva la piept”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului FCSB
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
500 de lei au dispărut din pensie! LOVITURĂ COLOSALĂ pentru pensionarii din România
romaniatv.net
image
Sprijin de 1.000 de lei pentru pensionari, în două tranșe. Ministrul Muncii anunță măsurile sociale propuse pentru familii
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești