Partidele din coaliția de guvernare încă încearcă să ajungă la un consens asupra bugetului de stat pentru anul 2026. PSD condiționează adoptarea actului normativ alături de un pachet social, care cuprinde ajutoare de tip one-off pentru pensionari. Contactați de Adevărul, reprezentanții PNL și USR văd cu rezerve inițiativa social-democraților, în condițiile în care România va trebui să se încadreze anul acesta într-o țintă de deficit de 6,2% din PIB.

Cu un impact bugetar estimat la 3,2 miliarde de lei, propunerea pusă pe masa Coaliției de PSD cuprinde un sprijin direct pentru pensionari, structurat în două tranșe anuale (aprilie și decembrie):

1.000 de lei acordați în două tranșe de 500 de lei pentru seniorii care încasează o pensie mai mică de 1.500 de lei.

800 de lei acordați în două tranșe de 400 de lei pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei.

600 de lei acordați în două tranșe de 300 de lei pentru cei cu venituri lunare între 2.001 și 3.000 de lei.

De asemenea, social-democrații propun eliminarea cotei CASS (10%) pentru anumite categorii, printre care se numără mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului și veteranii de război.

„Banii se regăsesc în anvelopa bugetară”

„Ca în fiecare an, sunt în bugetul de stat bani pentru sprijin pentru persoanele vulnerabile. În anul 2025 s-a dat un sprijin pentru pensionari, în două tranșe de câte 400 de lei, nu 800 de lei. Deci, în aceeași anvelopă, până la urmă, ne închidem. În asistență socială au fost 250 de miliarde de lei, care înseamnă pensii, alocații, măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și acest sprijin one-off. Sursa de finanțare, pentru că întreabă toată lumea și este o discuție falsă în spațiul public, nu există ca alocare distinctă. Sursa de finanțare este bugetul de stat pentru pachetul social”, a detaliat fostul ministru al finanțelor, Adrian Câciu (PSD) pentru „Adevărul”.

PNL și USR cer PSD să indice finanțarea pentru „pachetul social”

De cealaltă parte, liberalii nu susțin inițiativa PSD, despre care spun că nu are sursă de finanțare.

„PSD vorbește despre un „pachet social”, dar realitatea este că România are nevoie, înainte de toate, de coerență și responsabilitate bugetară. Nu poți susține măsuri sociale credibile în timp ce blochezi bugetul și ții în stand-by pachetul de măsuri economice pentru mediul de afaceri. Au votat și și-au asumat măsuri economice alături de Ilie Bolojan, au participat la decizie și au vorbit despre responsabilitate. Astăzi, aceleași măsuri sunt contestate, iar în paralel este promovat un nou pachet social, fără a explica foarte clar sursa sustenabilă de finanțare. Investitorii așteaptă predictibilitate, antreprenorii așteaptă semnale clare, iar economia are nevoie de stabilitate”, a transmis deputata PNL, Raluca Turcan, pentru „Adevărul”

Nici USR nu vede neapărat cu ochi buni inițiativa PSD, în condițiile în care, spune purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler, România trebuie să reducă deficitul bugetar.

„În momentul întocmirii bugetului există o mulțime de solicitări. În momentul în care un minister are o solicitare e bine să precizeze și care este sursa de finanțare. România nu își mai permite deficite din vremea guvernelor Ciucă și Ciolacu. A spune că se finanțează din deficit înseamnă a lua niște împrumuturi pe care le vom plăti scump mai încolo. Nu putem continua să cheltuim mult mai mult decât avem cu speranța că lucrurile se vor aranja. Nu spun da, nu spun nu. Spun doar să vedem care este sursa de finanțare”, a precizat Seidler pentru „Adevărul”.

UDMR nu a dorit să transmită un punct de vedere referitor la inițiativa PSD.

De unde vin banii? Adrian Negrescu: „Ajungem la reducerea cheltuielilor bugetare”

Potrivit analistului economic Adrian Negrescu, dacă măsura PSD va fi acceptată în Coaliție, Guvernul ar urma cel mai probabil să apeleze la noi reduceri de cheltuieli.

„Rămâne de văzut de unde vor fi luați banii pentru aceste ajutoare, care, din punctul meu de vedere, ar trebui targetate și mai bine, nu către toți pensionarii, ci numai către cei care au într-adevăr o situație dificilă din punct de vedere al veniturilor și al facturilor foarte mari pe care le au de plătit, mai ales în perioada de iarnă. Sunt două variante mari și late, ca să spun așa: reducerea cheltuielilor publice sau creșterea taxelor. Despre creșterea taxelor cred că nimeni nu mai poate vorbi în 2026, având în vedere povara uriașă pusă pe umerii populației și ai firmelor. Cred că ajungem, din fericire, la reducerea cheltuielilor bugetare și sper ca ordonanța privind reducerea, simbolică din punctul meu de vedere, a cheltuielilor statului, care urmează să fie aprobată săptămâna aceasta în Guvern, să fie doar un prim pas în procesul de restructurare a statului român”, a explicat Adrian Negrescu.

În opinia sa, cea mai bună soluție pentru acoperirea cheltuielilor ar fi întărirea controalelor ANAF, mai ales în ceea ce privește contrabanda.

„Da, vom încasa mai mulți bani din combaterea evaziunii. Se va digitaliza, în sfârșit, ANAF în 2026 și sper ca Guvernul să ia în calcul o țintă extrem de importantă: contrabanda, care a explodat în România în ultimii 2 ani, pe fondul inflației și al scăderii puterii de cumpărare a populației. Contrabanda a crescut și ca urmare a intrării României în Schengen. Din zona de sud a țării au început să vină tot felul de mărfuri importate din China, dar și mărfuri contrafăcute, în special îmbrăcăminte, încălțăminte, țigări și alte produse accizabile, care, din păcate, au invadat piața românească”, a subliniar Negrescu.