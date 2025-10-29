Grindeanu reacționează la anunțul retragerii trupelor SUA: „Securitatea României nu poate fi tratată cu amatorism”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, critică lipsa de reacție a Guvernului și cere explicații urgente în Parlament privind decizia Pentagonului de a retrage o parte a trupelor americane din România.

Sorin Grindeanu a reacționat ferm, miercuri seară, după ce presa internațională a relatat despre retragerea unei părți a trupelor americane staționate în România. Liderul PSD consideră că momentul ales este „critic pentru securitatea regională” și avertizează că decizia ridică „întrebări serioase” privind relațiile bilaterale dintre România și Statele Unite.

„În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor”, a scris Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Critici la adresa Guvernului și a MAE

Grindeanu s-a arătat revoltat de faptul că românii au aflat despre această decizie „din presa internațională”, în timp ce autoritățile române nu au oferit nicio reacție clară.

„Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic”, a afirmat președintele interimar al PSD.

Acesta a menționat că singurele explicații venite din partea Ministerului Apărării Naționale „nu au lămurit situația” și nu au oferit garanții privind „măsuri concrete care să asigure o protecție consistentă a teritoriului României”.

„Obligația Guvernului este să explice ce se întâmplă”

Grindeanu a subliniat că, în condițiile în care decizia Pentagonului a fost contestată chiar în Congresul Statelor Unite, Guvernul de la București trebuie să ofere clarificări urgente.

„Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează”, a declarat el.

Liderul social-democrat a criticat lipsa de reacție a premierului Ilie Bolojan și a ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, acuzându-i că „adâncesc confuzia” în plan bilateral.

„Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”, a mai adăugat Grindeanu.

Solicitare de informare în Parlament

În final, președintele interimar al PSD a anunțat că solicită o informare oficială în Parlament din partea premierului, a ministrului Afacerilor Externe și a ministrului Apărării.

„Solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic”, a transmis Grindeanu.

El a încheiat mesajul cu un avertisment ferm: „Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”.