Val de amenințări cibernetice: 500.000 de fișiere periculoase detectate zilnic în 2025. Cum te poți proteja

Sistemele de detecție ale specialiștilor în securitate cibernetică au descoperit în medie 500.000 de fișiere malițioase pe zi în 2025, marcând o creștere de 7% față de anul precedent.

Anumite tipuri de amenințări au înregistrat creșteri la nivel global – astfel, a existat o creștere de 59% a detecțiilor de password stealers, o creștere de 51% a detecțiilor de tip spyware și o creștere de 6% a detecțiilor de tip backdoor, comparativ cu 2024.

Aceste constatări fac parte din seria Kaspersky Security Bulletin, în care sunt analizate principalele tendințe de securitate cibernetică din ultimul an.

Windows rămâne principala țintă pentru atacurile cibernetice. 48% dintre utilizatorii de Windows au fost vizați de diferite tipuri de amenințări pe parcursul anului 2025. Pentru utilizatorii de Mac, această cifră este de 29%.

Amenințări web

La nivel global, 27% dintre utilizatori au fost atacați cu amenințări web – acestea se referă la malware care afectează utilizatorii atunci când sunt online. Amenințările web nu se limitează la activitatea online, dar implică, în cele din urmă, internetul într-un anumit moment, pentru a produce daune.

Amenințări on-device

33% dintre utilizatori au fost atacați cu amenințări on-device. Acestea includ malware răspândit prin stick-uri USB, CD-uri și DVD-uri, sau care ajunge inițial pe computer în formă ne-deschisă (de exemplu, programe în instalatoare complexe, fișiere criptate etc.).

Cum vă puteți proteja

Pentru a rămâne protejat, experții în securitate cibernetică au făcut următoarele recomandări:

Utilizatori individuali:

• Nu descărcați și nu instalați aplicații din surse neverificate

• Nu dați click pe link-uri din surse necunoscute sau din reclame online suspecte

• Folosiți întotdeauna autentificarea în doi pași atunci când este disponibilă. Creați parole puternice și unice, folosind litere mici și mari, cifre și semne de punctuație. Utilizați un manager de parole de încredere pentru a le reține

• Instalați întotdeauna actualizările atunci când devin disponibile; acestea conțin remedii pentru probleme critice de securitate

• Ignorați mesajele care cer dezactivarea sistemelor de securitate pentru software de birou sau de securitate cibernetică

• Folosiți o soluție de securitate robustă, potrivită pentru tipul tău de sistem și dispozitive.

Organizații:

• Mențineți întotdeauna software-ul actualizat pe toate dispozitivele pentru a preveni infiltrarea atacatorilor prin exploatarea vulnerabilităților

• Nu expuneți serviciile de desktop remote (precum RDP) către rețele publice decât dacă este absolut necesar și folosește întotdeauna parole puternice pentru acestea

• Folosiți produsele avansate pentru vizibilitate completă asupra întregii infrastructuri corporative, pentru a detecta rapid, prioritiza, investiga și neutraliza amenințările complexe și atacurile de tip APT

• Folosiți cele mai recente informații de Threat Intelligence pentru a rămâne la curent cu TTP-urile utilizate de actorii de amenințări

• Realizați copii de siguranță ale datelor corporative în mod regulat. Back-up-urile ar trebui să fie izolate de rețea.