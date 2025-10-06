search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Grindeanu: „PSD nu va fi ruda săracă în această coaliție”. Ce spune liderul social-democrat despre alegerile din București

0
0
Publicat:

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu și-au schimbat poziția privind alegerile pentru Primăria Capitalei și că acestea trebuie decise politic, în cadrul coaliției. El a subliniat că PSD nu va accepta să fie „ruda săracă” a alianței și a cerut respectarea principiilor stabilite de la începutul colaborării cu partenerii de guvernare.

Sorin Grindeanu spune că PSD nu va accepta să fie „ruda săracă” a coaliției FOTO: Mediafax
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va accepta să fie „ruda săracă” a coaliției FOTO: Mediafax

Cât mai curând, în luna noiembrie. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere”, a spus Sorin Grindeanu, întrebat despre organizarea alegerilor locale din Capitală. Potrivit liderului social-democrat, decizia trebuie luată în cadrul coaliției de guvernare, nu unilateral: „Alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om care va fi viitorul primar. E vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliție. Și celelalte partide din coaliție au decis același lucru. Formăm această alianță de patru partide”.

Grindeanu a explicat că PSD a pus câteva condiții clare pentru menținerea unității alianței: „Ori avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid membru al acestei coaliții își are propriul candidat. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică, izolați față de ceilalți. Și atunci trebuie să ne întrebăm ce mai căutăm în această coaliție”.

„Nu vrem să fim tratați ca ruda săracă”

Întrebat cum va reacționa PSD dacă premierul Ilie Bolojan va stabili data alegerilor fără acordul partidului, Grindeanu a fost tranșant: „Înseamnă că există o dorință politică mai mare de a avea un om la Primăria Generală decât această alianță politică”.

El a subliniat că PSD a intrat „de bună credință” în coaliția de guvernare: „Am intrat cu un vot masiv, undeva spre 70%. Nu să fim tratați ca ruda săracă, să fim puși la colț. Facem alianțe numai când vrem noi? Nu. Noi respectăm legea, dar tot ce spun eu este cu respectarea legii”.

Grindeanu a respins acuzațiile că ar condiționa dreptul la vot al bucureștenilor: „Am spus vreodată așa ceva? Nu. Eu am spus de o alianță politică - dacă se dorește a continua sau nu. Și o alianță despre oameni, nu despre un om. Nu e niciun șantaj politic”.

Poziția PSD privind pachetul 3 de măsuri economice

Liderul PSD a vorbit și despre viitorul pachet de măsuri anunțat de guvern, precizând că partidul susține reformele „care țin de justiție socială”: „Suntem de acord ca acesta să fie cam ultimul pachet. În pachetul 3 trebuie să se regăsească și aceste lucruri care țin de o anumită justiție socială – chestiunile de cumul, excesele și reducerea cheltuielilor”.

Citește și: Dispute pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei: USR le vrea în toamnă. PSD le preferă în primăvară și amenință cu ruperea Coaliției

El a insistat ca măsurile privind administrația locală să fie aplicate echilibrat și la nivel central: „Dacă vorbim de administrație locală, trebuie să vorbim și de administrație centrală. Ceea ce nu e normal e ca, la primării, salariile să fie mult mai mici decât la instituțiile deconcentrate”.

Congresul PSD, în această toamnă

Grindeanu a confirmat că partidul va organiza congresul în această toamnă, cel mai probabil după ședința Consiliului Politic Național de săptămâna viitoare: „Am anunțat colegii că săptămâna viitoare vom face un Consiliu Politic Național. În această toamnă vom organiza congresul, sigur. Ar fi bine să fie până la intrarea în postul Crăciunului”.

Liderul PSD a precizat și că partidul se află „într-o situație economică solidă”, fără datorii: „La PSD, lucrurile sunt cât se poate de așezate economic. Nu avem datorii, spre deosebire de alții”.

Grindeanu reia ideea impozitului progresiv

În ceea ce privește echitatea fiscală, Grindeanu a afirmat că soluția rămâne introducerea impozitului progresiv: „Avem o propunere simplă, pe care o reluăm cu timp: impozitul progresiv. Este o propunere care rezolvă aceste inechități. Dacă e așezat cum trebuie, cu un sistem de deduceri foarte bine pus la punct, funcționează ca în tot restul Europei”.

El a admis, însă, că PSD nu are sprijinul întregii coaliții pentru această măsură: „L-am propus și știți că suntem de unii singuri acolo, din acest punct de vedere”.

„Nu sunt adeptul demisiilor simbolice”

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituțională, Sorin Grindeanu a răspuns: „E vorba de o politică publică pe care o face guvernul. Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Nu am văzut nici că premierul ar mai susține această idee. În final, e un act unilateral – fiecare decide dacă își dă sau nu demisia”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență
gandul.ro
image
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi”
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în Prahova
observatornews.ro
image
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de ultimă oră
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
De ce nu mai pornește centrala termică și ce poți face înainte să chemi instalatorul. Cele mai comune erori
playtech.ro
image
Salariul astronomic al lui Florin Tănase la FCSB! Câți bani îi dă Gigi Becali vedetei roș-albaștrilor: „E munca lui”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: răsturnare de situație în privința evenimentului nemaivăzut din SUA
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind pensiile românilor!
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
click.ro
image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
click.ro
image
Vreme extremă în România începând de marți seara. Cod roșu de ploi în mai multe județe
click.ro
regina letizia a spaniei foto annie leibovitz jpg
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!