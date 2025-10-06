Grindeanu: „PSD nu va fi ruda săracă în această coaliție”. Ce spune liderul social-democrat despre alegerile din București

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu și-au schimbat poziția privind alegerile pentru Primăria Capitalei și că acestea trebuie decise politic, în cadrul coaliției. El a subliniat că PSD nu va accepta să fie „ruda săracă” a alianței și a cerut respectarea principiilor stabilite de la începutul colaborării cu partenerii de guvernare.

„Cât mai curând, în luna noiembrie. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere”, a spus Sorin Grindeanu, întrebat despre organizarea alegerilor locale din Capitală. Potrivit liderului social-democrat, decizia trebuie luată în cadrul coaliției de guvernare, nu unilateral: „Alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om care va fi viitorul primar. E vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliție. Și celelalte partide din coaliție au decis același lucru. Formăm această alianță de patru partide”.

Grindeanu a explicat că PSD a pus câteva condiții clare pentru menținerea unității alianței: „Ori avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid membru al acestei coaliții își are propriul candidat. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică, izolați față de ceilalți. Și atunci trebuie să ne întrebăm ce mai căutăm în această coaliție”.

„Nu vrem să fim tratați ca ruda săracă”

Întrebat cum va reacționa PSD dacă premierul Ilie Bolojan va stabili data alegerilor fără acordul partidului, Grindeanu a fost tranșant: „Înseamnă că există o dorință politică mai mare de a avea un om la Primăria Generală decât această alianță politică”.

El a subliniat că PSD a intrat „de bună credință” în coaliția de guvernare: „Am intrat cu un vot masiv, undeva spre 70%. Nu să fim tratați ca ruda săracă, să fim puși la colț. Facem alianțe numai când vrem noi? Nu. Noi respectăm legea, dar tot ce spun eu este cu respectarea legii”.

Grindeanu a respins acuzațiile că ar condiționa dreptul la vot al bucureștenilor: „Am spus vreodată așa ceva? Nu. Eu am spus de o alianță politică - dacă se dorește a continua sau nu. Și o alianță despre oameni, nu despre un om. Nu e niciun șantaj politic”.

Poziția PSD privind pachetul 3 de măsuri economice

Liderul PSD a vorbit și despre viitorul pachet de măsuri anunțat de guvern, precizând că partidul susține reformele „care țin de justiție socială”: „Suntem de acord ca acesta să fie cam ultimul pachet. În pachetul 3 trebuie să se regăsească și aceste lucruri care țin de o anumită justiție socială – chestiunile de cumul, excesele și reducerea cheltuielilor”.

El a insistat ca măsurile privind administrația locală să fie aplicate echilibrat și la nivel central: „Dacă vorbim de administrație locală, trebuie să vorbim și de administrație centrală. Ceea ce nu e normal e ca, la primării, salariile să fie mult mai mici decât la instituțiile deconcentrate”.

Congresul PSD, în această toamnă

Grindeanu a confirmat că partidul va organiza congresul în această toamnă, cel mai probabil după ședința Consiliului Politic Național de săptămâna viitoare: „Am anunțat colegii că săptămâna viitoare vom face un Consiliu Politic Național. În această toamnă vom organiza congresul, sigur. Ar fi bine să fie până la intrarea în postul Crăciunului”.

Liderul PSD a precizat și că partidul se află „într-o situație economică solidă”, fără datorii: „La PSD, lucrurile sunt cât se poate de așezate economic. Nu avem datorii, spre deosebire de alții”.

Grindeanu reia ideea impozitului progresiv

În ceea ce privește echitatea fiscală, Grindeanu a afirmat că soluția rămâne introducerea impozitului progresiv: „Avem o propunere simplă, pe care o reluăm cu timp: impozitul progresiv. Este o propunere care rezolvă aceste inechități. Dacă e așezat cum trebuie, cu un sistem de deduceri foarte bine pus la punct, funcționează ca în tot restul Europei”.

El a admis, însă, că PSD nu are sprijinul întregii coaliții pentru această măsură: „L-am propus și știți că suntem de unii singuri acolo, din acest punct de vedere”.

„Nu sunt adeptul demisiilor simbolice”

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituțională, Sorin Grindeanu a răspuns: „E vorba de o politică publică pe care o face guvernul. Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Nu am văzut nici că premierul ar mai susține această idee. În final, e un act unilateral – fiecare decide dacă își dă sau nu demisia”.