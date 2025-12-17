Marea Britanie îi impune lui Roman Abramovici să transfere 2,5 miliarde de lire către Ucraina, amenințând cu acțiuni legale

Marea Britanie a anunțat că va emite instrucțiuni oficiale pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline obținute de oligarhul rus Roman Abramovici din vânzarea clubului de fotbal FC Chelsea în 2022. Premierul Keir Starmer a declarat în Camera Comunelor că eliberarea unei licențe pentru transfer reprezintă ultima șansă a miliardarului de a coopera, înainte ca guvernul britanic să recurgă la măsuri legale.

„Este inacceptabil ca peste 2,5 miliarde de lire sterline datorate poporului ucrainean să rămână înghețate într-un cont bancar din Marea Britanie”, a afirmat ministrul finanțelor Rachel Reeves.

Roman Abramovici a vândut clubul Chelsea în 2022 unui consorțiu condus de omul de afaceri american Todd Boehly, coproprietar al echipei de baseball Los Angeles Dodgers, pentru 4,25 miliarde de lire sterline. Vânzarea a avut loc sub presiunea guvernului britanic, ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei după invazia Ucrainei.

Guvernul britanic i-a acordat lui Abramovici o licență temporară pentru vânzare, cu condiția ca veniturile obținute să fie utilizate pentru sprijinirea victimelor războiului din Ucraina. Banii au fost depuși într-un cont britanic controlat de compania Fordstam a oligarhului. De atunci, transferul fondurilor a rămas blocat din cauza disputelor între Abramovici și autoritățile britanice privind dacă banii pot fi cheltuiți doar în Ucraina sau și în afara acesteia.

Guvernul britanic a anunțat înființarea unei fundații pentru distribuirea sumelor, condusă de Mike Penrose, fost șef al Unicef Marea Britanie. Miniștrii britanici au subliniat că au încercat ani de zile să ajungă la un acord cu Abramovici și să obțină cooperarea sa în transferul fondurilor. Starmer a avertizat că guvernul este pregătit să îl dea în judecată pe oligarh pentru a pune în aplicare acordul încheiat în 2022.

Măsura vine într-un context mai larg: președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că negocierile cu oficialii americani pentru un posibil acord de pace care să pună capăt războiului ar putea fi finalizate în curând.

În paralel, liderii europeni discută utilizarea altor active rusești înghețate pentru a finanța Ucraina pe termen lung. Majoritatea acestor active, în valoare de 185 de miliarde de euro, sunt deținute la depozitarul central de valori mobiliare Euroclear din Bruxelles. UE analizează un plan care ar permite acordarea unui împrumut inițial de 90 de miliarde de euro Ucrainei, folosind aceste fonduri, deși pretențiile Rusiei asupra sumelor ar rămâne neschimbate. Ucraina ar rambursa fondurile numai dacă și când Rusia ar fi de acord să plătească despăgubiri.

Moscova a reacționat critic, catalogând utilizarea activelor ca fiind „furt” și amenințând cu posibile confiscări ale participațiilor investitorilor privați europeni în Rusia.

Guvernul britanic insistă ca fondurile Abramovici să fie cheltuite exclusiv în Ucraina, în conformitate cu o inițiativă europeană care vizează obligarea Rusiei să suporte costurile pentru distrugerile provocate de invazie. În lipsa cooperării miliardarului rus, autoritățile britanice sunt pregătite să acționeze în instanță pentru a debloca cele 2,5 miliarde de lire sterline destinate victimelor războiului.