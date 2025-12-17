search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prețul aurului a atins cel mai mare nivel de la criza petrolieră din 1979. Cât va mai crește

0
0
Publicat:

Preţul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare creştere de la criza petrolieră din 1979 - preţurile dublându-se în ultimii doi ani - o performanţă care anterior ar fi putut duce la prognoze vizând o corecţie majoră.

Lingou de aur pe care scrie Fine Gold
Prețul aurului a atins cel mai mare nivel de la criza petrolieră din 1979. Foto arhivă

Analiştii de la JPMorgan, Bank of America şi firma de consultanţă Metals Focus mizează pe faptul că aurul va atinge 5.000 de dolari pe uncie în 2026, arată o analiză Reuters.

Preţurile spot la aur au atins un nivel record de 4.381 de dolari pe uncie în octombrie, în condiţiile în care până în luna martie a acestui an nu au trecut niciodată pragul de 3.000 de dolari pe uncie, impulsionate de cererea venită din partea băncilor centrale şi a investitorilor.

Analistul BofA, Michael Widmer, spune că în spatele achiziţiilor sunt aşteptările privind câştiguri suplimentare sau diversificarea portofoliului, precum şi deficitele fiscale ale SUA, eforturile de a reduce deficitul de cont curent al SUA şi o politică a dolarului slab.

Philip Newman, director general la Metals Focus, este de părere că un sprijin suplimentar vine de la îngrijorările legate de independenţa Rezervei Federale a SUA, disputele tarifare şi geopolitica, inclusiv războiul din Ucraina şi interacţiunea Rusiei cu ţările NATO din Europa.

Pentru al cincilea an consecutiv, diversificarea rezervelor băncilor centrale dincolo de activele denominate în dolari ar trebui să ofere o bază pentru aur în 2026, susţin analiştii.

Nivelul preţurilor este susţinut mult mai sus decât cel de la care a pornit, deoarece ai această cerere care vine din partea băncilor centrale", a declarat Gregory Shearer, analist la JPMorgan.

Analiştii JPMorgan estimează că, pentru ca preţurile să rămână constante, este necesară o cerere trimestrială din partea băncilor centrale şi a investitorilor de aproximativ 350 de tone. Cu toate acestea, ei prevăd că aceste achiziţii vor ajunge la o medie de 585 de tone pe trimestru în 2026.

Analiştii Morgan Stanley preconizează că preţul aurului va fi de 4.500 de dolari pe uncie la mijlocul anului 2026, în timp ce JPMorgan se aşteaptă ca preţurile medii să fie peste 4.600 de dolari în trimestrul al doilea şi peste 5.000 de dolari în trimestrul patru, iar Metals Focus preconizează că preţul aurului va fi de 5.000 de dolari până la sfârşitul anului 2026.

Banca Reglementelor Internaţionale a anunţat luna aceasta că o combinaţie de creştere simultană a preţurilor aurului şi a acţiunilor este un fenomen nemaivăzut de cel puţin o jumătate de secol - ridicând semne de întrebare cu privire la o potenţială bulă în ambele.

O parte din achiziţiile de aur din acest an au fost în esenţă o acoperire împotriva potenţialelor corecţii bruşte de pe pieţele bursiere, au declarat analiştii din domeniul aurului, alimentând un incendiu provocat de tensiunile dintre aliaţii istorici cu privire la tarifele vamale, comerţul global şi războiul din Ucraina. Acest lucru rămâne un risc pentru aur, deoarece corecţiile bruşte de pe pieţele bursiere forţează adesea vânzarea de active refugiu.

Nicky Shiels, analist la MKS PAMP, se aşteaptă ca preţurile să ajungă la o medie de 4.500 de dolari în 2026, anticipând că aurul va deveni „un activ critic de portofoliu multianual, mai degrabă decât o acoperire ciclică".

Analiştii se aşteaptă ca avansul aurului să fie mai puţin dramatic în 2026 decât în 2025.

Lumea s-a stabilizat puţin", estimează economiştii de la Macquarie, care prognozează preţuri medii de 4.225 de dolari în 2026, puţin sub preţul spot al aurului de miercuri, de 4.317 dolari.

Între timp, achiziţiile băncilor centrale şi intrările în ETF-uri de aur sunt preconizate a încetini anul viitor cererea de bijuterii, care a scăzut cu 23% în trimestrul al treilea, sub presiune şi compensată doar parţial de cererea de retail pentru lingouri şi monede.

Analiştii de la Macquarie estimează că cererea totală de aur este pe cale să crească cu 11% în acest an, până la 5.150 de tone, după care va scădea la 4.815 în 2026.

Relaxarea politicii monetare a Rezervei Federale a adus un nou investitor instituţional vizibil în aur, sub forma companiei de criptomonede Tether. Rapoartele trimestriale arată că Tether a cumpărat aproximativ 26 de tone de aur în al treilea trimestru, de cinci ori mai mult decât a raportat banca centrală a Chinei.

„Nu trebuie ignorat", a declarat Gregory Shearer, analist la JPMorgan, dar a adăugat că nu este clar dacă alte companii ar avea o strategie similară, deoarece Legea GENIUS din SUA nu include aurul ca activ de rezervă pentru criptomonedele stabile.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video
fanatik.ro
image
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
libertatea.ro
image
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Comerciații vor ca data expirării să fie scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce se va regăsi pe ambalaj în locul acesteia
antena3.ro
image
Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Rodica Stănoiu a mers la Poliție cu câteva zile înainte de moarte! Detalii şocante despre banii dispăruţi din casă. Şi actele i-au fost...
playtech.ro
image
Edin Dzeko, bomba pregătită de Dan Șucu în perioada de mercato. Cum ar putea fi convins „coșmarul” României
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali n-a stat deloc pe gânduri, după ce MM Stoica i-a spus că un jucător de la FCSB este "mort de beat"
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Un ciclon puternic amenință Europa! Cum se va manifesta fenomenul și ce țări vor fi afectate
kanald.ro
image
Magazinele Carrefour din România cumpărate de către frații Dedeman și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?