Prețul aurului a atins cel mai mare nivel de la criza petrolieră din 1979. Cât va mai crește

Preţul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare creştere de la criza petrolieră din 1979 - preţurile dublându-se în ultimii doi ani - o performanţă care anterior ar fi putut duce la prognoze vizând o corecţie majoră.

Analiştii de la JPMorgan, Bank of America şi firma de consultanţă Metals Focus mizează pe faptul că aurul va atinge 5.000 de dolari pe uncie în 2026, arată o analiză Reuters.

Preţurile spot la aur au atins un nivel record de 4.381 de dolari pe uncie în octombrie, în condiţiile în care până în luna martie a acestui an nu au trecut niciodată pragul de 3.000 de dolari pe uncie, impulsionate de cererea venită din partea băncilor centrale şi a investitorilor.

Analistul BofA, Michael Widmer, spune că în spatele achiziţiilor sunt aşteptările privind câştiguri suplimentare sau diversificarea portofoliului, precum şi deficitele fiscale ale SUA, eforturile de a reduce deficitul de cont curent al SUA şi o politică a dolarului slab.

Philip Newman, director general la Metals Focus, este de părere că un sprijin suplimentar vine de la îngrijorările legate de independenţa Rezervei Federale a SUA, disputele tarifare şi geopolitica, inclusiv războiul din Ucraina şi interacţiunea Rusiei cu ţările NATO din Europa.

Pentru al cincilea an consecutiv, diversificarea rezervelor băncilor centrale dincolo de activele denominate în dolari ar trebui să ofere o bază pentru aur în 2026, susţin analiştii.

„Nivelul preţurilor este susţinut mult mai sus decât cel de la care a pornit, deoarece ai această cerere care vine din partea băncilor centrale", a declarat Gregory Shearer, analist la JPMorgan.

Analiştii JPMorgan estimează că, pentru ca preţurile să rămână constante, este necesară o cerere trimestrială din partea băncilor centrale şi a investitorilor de aproximativ 350 de tone. Cu toate acestea, ei prevăd că aceste achiziţii vor ajunge la o medie de 585 de tone pe trimestru în 2026.

Analiştii Morgan Stanley preconizează că preţul aurului va fi de 4.500 de dolari pe uncie la mijlocul anului 2026, în timp ce JPMorgan se aşteaptă ca preţurile medii să fie peste 4.600 de dolari în trimestrul al doilea şi peste 5.000 de dolari în trimestrul patru, iar Metals Focus preconizează că preţul aurului va fi de 5.000 de dolari până la sfârşitul anului 2026.

Banca Reglementelor Internaţionale a anunţat luna aceasta că o combinaţie de creştere simultană a preţurilor aurului şi a acţiunilor este un fenomen nemaivăzut de cel puţin o jumătate de secol - ridicând semne de întrebare cu privire la o potenţială bulă în ambele.

O parte din achiziţiile de aur din acest an au fost în esenţă o acoperire împotriva potenţialelor corecţii bruşte de pe pieţele bursiere, au declarat analiştii din domeniul aurului, alimentând un incendiu provocat de tensiunile dintre aliaţii istorici cu privire la tarifele vamale, comerţul global şi războiul din Ucraina. Acest lucru rămâne un risc pentru aur, deoarece corecţiile bruşte de pe pieţele bursiere forţează adesea vânzarea de active refugiu.

Nicky Shiels, analist la MKS PAMP, se aşteaptă ca preţurile să ajungă la o medie de 4.500 de dolari în 2026, anticipând că aurul va deveni „un activ critic de portofoliu multianual, mai degrabă decât o acoperire ciclică".

Analiştii se aşteaptă ca avansul aurului să fie mai puţin dramatic în 2026 decât în 2025.

„Lumea s-a stabilizat puţin", estimează economiştii de la Macquarie, care prognozează preţuri medii de 4.225 de dolari în 2026, puţin sub preţul spot al aurului de miercuri, de 4.317 dolari.

Între timp, achiziţiile băncilor centrale şi intrările în ETF-uri de aur sunt preconizate a încetini anul viitor cererea de bijuterii, care a scăzut cu 23% în trimestrul al treilea, sub presiune şi compensată doar parţial de cererea de retail pentru lingouri şi monede.

Analiştii de la Macquarie estimează că cererea totală de aur este pe cale să crească cu 11% în acest an, până la 5.150 de tone, după care va scădea la 4.815 în 2026.

Relaxarea politicii monetare a Rezervei Federale a adus un nou investitor instituţional vizibil în aur, sub forma companiei de criptomonede Tether. Rapoartele trimestriale arată că Tether a cumpărat aproximativ 26 de tone de aur în al treilea trimestru, de cinci ori mai mult decât a raportat banca centrală a Chinei.

„Nu trebuie ignorat", a declarat Gregory Shearer, analist la JPMorgan, dar a adăugat că nu este clar dacă alte companii ar avea o strategie similară, deoarece Legea GENIUS din SUA nu include aurul ca activ de rezervă pentru criptomonedele stabile.