search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Schengen militar” pentru a face faţă unei potenţiale agresiuni ruse. Rezoluția adoptată de membrii Parlamentului European

0
0
Publicat:

Reuniţi în sesiune plenară, membrii Parlamentului European s-au pronunţat miercuri, 17 decembrie, în favoarea unui „spaţiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe şi echipament militar în Uniunea Europeană şi prin modernizarea reţelelor feroviare şi rutiere, a tunelurilor şi podurilor.

Tancuri belgiene recondiționate. FOTO Profimedia
Tancuri belgiene recondiționate. FOTO Profimedia

O rezoluţie în acest sens, elaborată pe baza rapoartelor elaborate de Petras Austrevicius (grupul Renew) şi Roberts Zile (grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni), a fost adoptată în plenul PE cu 493 de voturi pentru, 127 de voturi contra şi 38 de abţineri, potrivit Agerpres.

Războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei a atras atenţia asupra mobilităţii militare şi a nevoii urgente de a facilita mişcarea transfrontalieră rapidă de trupe şi echipamente în interiorul UE, afirmă eurodeputaţii.

Parlamentarii europeni subliniază că mobilitatea militară este un element esenţial pentru apărarea comună europeană, dar şi pentru securitatea flancului estic al UE, în special pentru ţările baltice şi Polonia.

Rezoluţia PE salută propunerea Comisiei Europene de majorare a bugetului alocat mobilităţii militare în următorul cadru financiar multianual 2028-2034 până la peste 17 miliarde de euro.

Eurodeputaţii le cer statelor membre UE să nu opereze tăieri în propunerea Comisiei Europene, aşa cum au făcut în bugetul pentru 2021-2027, atunci când au redus cu 75% fondurile propuse.

Pentru modernizarea celor aproximativ 500 de obiective de infrastructură, în special poduri şi tuneluri, ar fi nevoie de cel puţin 100 de miliarde de euro, adaugă membrii PE, care solicită executivului UE să simplifice procedurile pentru obţinerea finanţării pentru proiecte cu dublă utilizare (civilă şi militară).

În ciuda faptului că s-au înregistrat unele progrese semnificative pentru a consolida mobilitatea militară, încă există bariere administrative şi financiare, precum şi obstacole legate de infrastructură, ceea ce înseamnă că deplasarea echipamentului militar în interiorul UE poate dura uneori peste o lună, remarcă rezoluţia PE 

Membrii Parlamentului European le cer ţărilor membre UE şi Comisiei Europene să-şi sporească investiţiile în infrastructura de transport, în special de-a lungul celor patru coridoare ale mobilităţii militare din UE. De asemenea, ei vor să vadă aplicate mai multe soluţii digitale şi accelerate autorizaţiile de deplasare transfrontalieră, prin intermediul unor ghişee unice.

Eurodeputații recomandă măsuri favorabile creării unui „Schengen area”, consolidat de o echipă operativă pentru mobilitate militară şi de un coordonator european pentru a eficientiza implementarea diferitelor iniţiative, Comisia Europeană urmând să prezinte o „foaie de parcurs”.

Parlamentul European accentuează că mobilitatea militară este o prioritate pentru cooperarea între UE şi NATO şi este esenţială pentru a permite deplasarea forţelor armate pe timp de pace, criză sau război.

„Este esenţial să ne demonstrăm disponibilitatea de a acţiona”

Rezoluţia cere organizarea de exerciţii comune periodice şi a unor teste de stres pentru a identifica şi înlătura obstacolele. În plus, eurodeputaţii vor ca Uniunea Europeană să urmeze exemplul NATO şi să se asigure că trupe pentru reacţie rapidă pot trece frontierele interne din UE în 72 de ore pe timp de pace şi în 24 de ore în timpul unei situaţii de criză.

„Pentru a menţine puterea şi capacitatea Europei de a descuraja agresorii, este esenţial să ne demonstrăm disponibilitatea de a acţiona. Aceasta include a avea capacitate de a desfăşura rapid trupe şi echipament în interiorul UE. Depăşirea obstacolelor administrative şi dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare nu sunt un lux, ci o necesitate”, a declarat co-raportorul Petras Austrevicius.

Potrivit co-raportorului Roberts Zile, „în prezent există prea multe impedimente în calea mobilităţii militare care ar putea fi soluţionate rapid fără multe fonduri”.

„Mobilitatea militară a devenit chiar mai urgentă în lumina războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei”, a spus Zile.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
gandul.ro
image
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
mediafax.ro
image
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
fanatik.ro
image
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a cumpărat cu 230.000 de euro o casă la malul mării. A stat în ea câteva săptămâni, apoi a aflat că trebuie s-o demoleze
antena3.ro
image
Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Rodica Stănoiu a mers la Poliție cu câteva zile înainte de moarte! Detalii şocante despre banii dispăruţi din casă. Şi actele i-au fost...
playtech.ro
image
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Un oraș de 74.000 de locuri va avea o ”bijuterie” de 11.000.000 € în centru!
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Un ciclon puternic amenință Europa! Cum se va manifesta fenomenul și ce țări vor fi afectate
kanald.ro
image
Magazinele Carrefour din România cumpărate de către frații Dedeman și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Bolojan taie tot. Urmează ajutoarele de șomaj și metodele de pensionare anticipată
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?