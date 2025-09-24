Sorin Grindeanu spune că PSD nu urmărește destabilizarea guvernării: „Românii așteaptă soluții, nu ultimatumuri”

Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu urmărește destabilizarea guvernării și a enumerat două victorii recente ale partidului: plafonarea adaosului la alimentele de bază și reluarea proiectelor hidroenergetice.

Prezent miercuri, 24 septembrie, la Antena 3, Sorin Grindeanu a comentat mai multe subiecte de actualitate: reforma pensiilor magistraților, stabilitatea coaliției, situația din Republica Moldova și capturarea lui Horațiu Potra.

„Nu am intrat în această coaliție să producem instabilitate, să schimbăm guverne după trei luni și să dăm jos premierul. Am intrat, din contră, pentru a asigura stabilitate, pentru a da soluții”, a spus Sorin Grindeanu.

El a criticat abordările ultimative ale premierului Ilie Bolojan, după discuțiile privind reformele, precizând că ameninţarea acestuia cu demisia „nu e o tactică care să ne impresioneze şi nu asta aşteaptă lumea de la noi. (...) România trebuie să respire, românii așteaptă soluții, nu tensiuni”.

Două măsuri asumate de PSD

Liderul social-democrat a prezentat două reușite pe care PSD le consideră esențiale pentru populație: plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază și reluarea lucrărilor la hidrocentrale.

„S-a acceptat în coaliție propunerea noastră pentru plafonarea adaosului la alimentele de bază și, până la sfârșitul săptămânii, trebuie semnată autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani. De asemenea, printr-o ordonanță de urgență, toate hidrocentralele aflate în situații similare vor fi trecute la obiective urgente. Asta va duce la energie mai ieftină și viață mai ușoară pentru români”, a explicat Sorin Grindeanu.

Reforma administrației, punct sensibil

Un alt subiect discutat a fost reforma administrației publice, unde PSD și premierul Ilie Bolojan au viziuni diferite.

„Suntem de acord să reducem cheltuielile, dar să lăsăm primarii și consiliile locale să decidă. Dacă la nivel național aplici o reducere de 5% pe salarii, s-ar economisi 1,2 miliarde, dar asta ar însemna concedierea a 13.000 de oameni. Trebuie să existe flexibilitate”, a punctat liderul PSD.

România și Republica Moldova

Grindeanu a făcut și o paralelă între alegerile prezidențiale anulate în România în 2024 și riscurile actuale din Republica Moldova,

„România a fost în pericol, da, așa cum este acum Republica Moldova. Sper ca duminică în Moldova să câștige forțele pro-europene. E un risc major să intre pe traiectoria rusă. Nu spun doar eu asta, ci lideri europeni precum Macron, Merz, Tusk sau chiar Nicușor Dan, care au arătat preocupare pentru menținerea traiectoriei europene a Moldovei. Ne dorim ca Moldova să se reunească cu România în interiorul UE”, a spus liderul PSD

Despre capturarea lui Horațiu Potra

Referitor la arestarea lui Horațiu Potra, implicat în dosarul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, Grindeanu a felicitat autoritățile:

„Eu vreau să-i felicit pe cei de la MAI pentru că și ei au avut un rol în această arestare, de asemenea Ministerul Justiției. Un lucru foarte bun că cei care fug de lege în România sunt aduși în țară să răspundă în fața instanțelor”, a spus acesta.

El a adăugat că prezentarea rechizitoriului de către procurorul general arată determinarea instituțiilor: „E foarte bine că a fost prins Horațiu Potra, e foarte bine că se va merge în instanță pentru că acolo se va vedea adevărul”.