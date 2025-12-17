Frații Pavăl ar fi cumpărat magazinele Carrefour

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi cumpărat magazinele Carrefour din România, potrivit unor informații publicate în presa centrală, extinzându-și astfel domeniul de activitate și pe segmentul alimentar.

Tranzacția este estimată la 750-900 milioane euro, potrivit surselor citate de Gazeta de Cluj și Profit.ro.

La momentul publicării acestui articol, Carrefour nu a răspuns solicitării noastre, poziție pe care o vom publica imediat ce o vom primi.

În cursa pentru preluarea celor 458 de magazine ale Carrefour s-au înscris frații Pavăl, grupul francez Auchan și retailerul polonez Zabka, toate fiind interesate de extinderea afacerilor în comerțul alimentar românesc.

Carrefour a angajat o bancă de investiții pentru a analiza interesul investitorilor și pentru a evalua potențialele oferte.

Mișcarea vine după ce, în vara acestui an, gigantul francez a anunțat ieșirea completă de pe piața italiană, presa franceză speculând că planuri similare ar putea viza și operațiunile din România, Polonia și Argentina.

Retailerul francez este prezent în România din 2001. În prezent, Carrefour operează 458 de magazine pe piața locală, care au generat în primele nouă luni ale anului venituri de aproape 2,3 miliarde de euro.

La nivel global, Carrefour este unul dintre cei mai mari retaileri din lume, cu aproximativ 14.000 de magazine în 40 de țări, inclusiv Franța, Spania, Belgia, Polonia, România, Argentina, Brazilia și Taiwan.

Carrefour a recunoscut în rapoartele oficiale, prezentate investitorilor - fără a preciza ceva legat strict de o vânzare a operațiunilor - că, în România, condițiile economice s-au deteriorat pe fondul scăderii încrederii consumatorilor, pe fondul inflației în creștere, care afectează vizibil puterea de cumpărare. Într-o reacție recentă la articolele privind vânzarea sa, Carrefour a transmis că este în România și continuă să investească în România.

Amintim că, spre finalul lunii octombrie, presa franceză a scris că grupul francez de retail Carrefour analizează posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România și a mandatat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători.