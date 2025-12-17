Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, avertizează un fost oficial NATO

Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, pe măsură ce Vladimir Putin își plănuiește următoarea mișcare, a avertizat un fost oficial NATO.

Parlamentarul și fostul oficial al armatei germane Roderich Kiesewetter a declarat că anul 2026 se profilează ca unul dintre cei mai „critici” ani din istoria europeană recentă, în contextul în care Moscova continuă să desfășoare efective militare importante în Belarus, un indiciu al unor posibile obiective militare dincolo de Ucraina.

Potrivit cifrelor Kremlinului, peste 400.000 de noi recruți s-au înrolat în armata rusă în acest an - depășind obiectivul stabilit de președintele rus în ianuarie - în timp ce analiștii militari internaționali au tras semnale de alarmă cu privire la exercițiile de antrenament „fără precedent ca intensitate” efectuate de unități la nivel național în ultimele săptămâni.

Într-un interviu acordat postului de televiziune german n-tv, Kiesewetter a subliniat că cele două corpuri de armată ale Rusiei staționate în Belarus, însumând între 350.000 și 360.000 de soldați pregătiți de luptă, reprezintă una dintre cele mai alarmante evoluții.

„Acest fapt este îngrijorător, mai ales în statele baltice”, a punctat el, explicând că instruirea a „sute de mii de soldați care nu sunt niciodată desfășurați în Ucraina” e dovada transformării Rusiei într-o economie de război bazată pe mobilizare continuă. El a avertizat că guvernele din întreaga Europă trebuie să-și pregătească cetățenii pentru amenințarea tot mai mare a izbucniri unui conflict în cursul a ceea ce a descris ca fiind o perioadă „critică” de doi ani pentru continent. „Supraviețuirea” depinde „nu doar de capacitatea noastră de a ne apăra ci și prin aceea de a nu ne speria populația, spunând mai degrabă: «Atenție, s-ar putea întâmpla asta, haideți să fim precauți», relatează Mirror.

Aceste comentarii vin în urma avertismentelor venite de cel mai înalt oficial militar al Marii Britanii, conform cărora tot mai multe familii britanice vor „ști ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara se pregătește pentru un potențial conflict cu Rusia. Șeful Statului Major al Apărării, mareșalul aerian Sir Richard Knighton, a declarat că „fiii și fiicele” trebuie să fie pregătiți să apere Regatul Unit, în timp ce instituțiile de învățământ ar trebui să încurajeze studenții să urmeze cariere în industria prelucrătoare de apărare.

Sir Richard a recunoscut că, deși probabilitatea unui atac direct rusesc asupra Regatului Unit rămâne mică, „asta nu înseamnă că șansele sunt zero”. În timpul unei reuniuni a Institutului Regal al Serviciilor Unite de la Westminster,, el a declarat: „Fiii și fiicele. Colegii. Veteranii vor avea cu toții un rol de jucat. Să construiască. Să servească. Și, dacă este necesar, să lupte. Și mai multe familii vor ști ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră.”

Acest îndemn vine imediat după remarcile făcute luna trecută de șeful Statului Major al Apărării francez, Fabien Mandon, care a avertizat că Franța trebuie să se pregătească pentru „a-și pierde copiii” într-un posibil război. În mod similar, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat aliații să se pregătească pentru un conflict mondial similar celui pe care „l-au îndurat bunicii sau străbunicii” lor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.