search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Statul alocă 3,8 miliarde lei pentru investiții și stingerea arieratelor în sectoare cheie precum dezvoltarea, transporturile și agricultura

0
0
Publicat:

Ministerul Finanțelor alocă peste 3,8 miliarde lei pentru susținerea investițiilor publice și stingerea arieratelor în sectoare cheie precum dezvoltarea, transporturile și agricultura, a informat miercuri instituția, în urma ședinței de Guvern.

Multe bancnote de 100 de lei
Fonduri importante pentru investiții au fost alocate miercuri de Guvern. Foto Shutterstock

Guvernul a aprobat miercuri o Hotărâre de Urgență, prin care Ministerul Finanțelor alocă aproape 2,5 miliarde lei, destinate achitării arieratelor ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și continuării investițiilor publice. În plus, prin redistribuiri directe operate de Ministerul Finanțelor, doar în ultima săptămână au fost alocate peste 1,35 miliarde către Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și altor autorități de management ale fondurilor europene care finanțează proiecte din domeniul dezvoltării regionale. De asemenea, Guvernul urmează să aprobe o Hotărâre de Urgență prin care să aloce aproape 2 miliarde de lei către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fonduri destinate pentru plata unor servicii esențiale de sănătate, medicamente și concedii medicale restante.

Ministerul Finanțelor a asigurat peste 2,5 miliarde de lei pentru MDLPA - prin care acesta va putea efectua de plăți restante aferente proiectelor din Programul Anghel Saligny în valoare de peste 1,5 miliarde lei. De asemenea, 900 de milioane de lei vor fi alocate pentru plata arieratelor înregistrate în cazul altor proiecte Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și al programelor derulate prin Compania Națională de Investiții.

Ritmul eficient al încasărilor din ultimele luni, precum și măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar creează spațiul necesar pentru aceste relocări semnificative de fonduri. Acestea ne permit să stingem datorii importante ale ministerelor la final de an – precum, de exemplu, arieratele acumulate la Ministerul Dezvoltării, în valoare de 2,5 miliarde de lei, pe care reușim să le acoperim acum aproape integral. Dacă aceste sume nu ar fi fost plătite în acest an, presiunea bugetară s-ar fi transferat în 2026, prin acumularea de arierate suplimentare, întârzierea plăților către furnizori și beneficiari, blocarea sau amânarea unor investiții publice și afectarea fluxurilor financiare din economie, cu efecte negative asupra execuției bugetare și a creșterii economice de anul viitor. Relansarea economică a României se bazează, în continuare, pe absorbția fondurilor europene și pe un parteneriat predictibil și onest cu mediul de afaceri. Comportamentul bugetar responsabil al Guvernului din ultimele 6 luni confirmă această direcție, permițând mobilizarea unor resurse importante pentru investiții publice, proiecte finanțate din fonduri europene, dezvoltare locală”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Aceste măsuri sunt posibile în contextul unei evoluții favorabile a situației fiscal-bugetare din ultimele 6 luni, susținută de o coordonare eficientă a programării fondurilor bugetare și europene, de adaptarea Planului Național de Redresare și Reziliență la realitățile implementării și de măsurile ferme adoptate de Guvern în materie de disciplină bugetară și creștere a veniturilor.

Relocările de fonduri realizate nu influențează nivelul deficitului bugetar, acestea fiind efectuate în cadrul programării bugetare aprobate prin ultima rectificare, respectând ținta de deficit de 8,4% din PIB.

Un element esențial în crearea acestui spațiu fiscal îl reprezintă renegocierea PNRR. În luna iulie 2025, Ministerul Finanțelor s-a alăturat demersului de revizuire a Planului, obținând sprijinul Comisiei Europene și al DG ECFIN pentru mutarea finanțării unor proiecte majore de infrastructură rutieră din componenta de împrumut în cea de grant. Materializarea acestor modificări, alături de cadrul legal instituit prin OUG nr. 72/2025, precum și rectificările bugetare din acest an, au generat un spațiu fiscal suplimentar de aproximativ 5,5 miliarde lei (0,3% din PIB).

Complementar, Guvernul României a obținut acordul Comisiei Europene pentru mutarea unor proiecte din domeniul sănătății și infrastructurii de transport, fără perspectivă de finalizare până în august 2026, din PNRR în Politica de Coeziune 2021–2027. Aceste relocări permit înregistrarea inclusiv a unor cheltuieli deja realizate pe venituri din fonduri europene, reducând presiunea asupra deficitului bugetar și sprijinind absorbția eficientă a fondurilor UE.

În plus, măsurile adoptate în perioada iulie–septembrie privind limitarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, inclusiv reducerea unor sporuri și plafonarea cheltuielilor ce au putut fi amânate, au contribuit la economii suplimentare, utilizate în prezent pentru finanțarea investițiilor publice.

Prin redistribuiri deja operate de Ministerul Finanțelor, în ultima săptămână au fost asigurate:

• peste 600 milioane lei pentru Ministerul Transporturilor – cofinanțări și fonduri europene;

• peste 750 milioane lei pentru Ministerul Agriculturii – subvenții și investiții pe fonduri europene;

• peste 30 milioane lei pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională ale autorităților publice locale.

Asigurarea acestor sume pentru co-finanțări, TVA aferent investițiilor implică posibilitatea realizarea unor plăți către beneficiarii proiectelor finanțate prin fonduri europene, contribuind la atragerea unor sume importante din fonduri europene.

Toate aceste alocări și redistribuiri de fonduri se realizează în cadrul programării bugetare aprobate prin ultima rectificare bugetară și nu generează o creștere a deficitului bugetar, Guvernul menținându-se în ținta de deficit asumată pentru anul 2025, de 8,4% din PIB.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
gandul.ro
image
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
mediafax.ro
image
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
fanatik.ro
image
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a cumpărat cu 230.000 de euro o casă la malul mării. A stat în ea câteva săptămâni, apoi a aflat că trebuie s-o demoleze
antena3.ro
image
Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Rodica Stănoiu a mers la Poliție cu câteva zile înainte de moarte! Detalii şocante despre banii dispăruţi din casă. Şi actele i-au fost...
playtech.ro
image
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Un oraș de 74.000 de locuri va avea o ”bijuterie” de 11.000.000 € în centru!
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Un ciclon puternic amenință Europa! Cum se va manifesta fenomenul și ce țări vor fi afectate
kanald.ro
image
Magazinele Carrefour din România cumpărate de către frații Dedeman și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Bolojan taie tot. Urmează ajutoarele de șomaj și metodele de pensionare anticipată
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?