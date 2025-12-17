Anghel Iordănescu a dus naționala pe culmi mondiale, dar nu există pentru un fost coleg de generație

Liber de contact, Ladislau Boloni (72 de ani) are timp de făcut topuri. Loți i-a ales cei mai buni cinci antrenori români din istorie. Pe 19 noiembrie, după ce și-a lansat filmul documentar „Boloni - legenda care ne leagă”.

Loți consideră că liderul antrenorilor români este Ștefan Kovacs, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Ajax Amsterdam.

„Pentru mine Kovacs este pe 1. Aici am, pe urmă, o problemă grea, între Ienei și Lucescu. De aceea, îi pun pe amândoi cu medalia de argint. Performanța lui Ienei... eu cred că nimeni altul nu ar fi putut să extirpe așa de mult din echipa pe care o avea.

Ienei a fost un psiholog extraordinar! Îți dădea încredere 100%. Când te punea în echipă, deja erai 100% pregătit. Comportamentul lui, exigența lui era respectul.

Trebuia să-l respecți. Eu îți dau libertate de exprimare, tu dă-mi mie respect. Și, pentru acest lucru, această gașcă pe care am format-o noi, acolo, cu diferite culturi, cu diferite capacități intelectuale... Ienei a fost un om deosebit.

Mircea este un om foarte cult. De aceea, mult mai atent pe adversar. Pe lângă expresia adversarului, tu, ca să te exprimi liber, trebuia să ai această libertate, eu îți dau această libertate.

Pe patru, eu trebuie să spun, cu toate că am lucrat foarte puțin cu dânsul, el m-a chemat pentru prima oară la echipa națională, dar din cauza unui accident nu am putut fi prezent... Angelo Niculescu. El a spart gheața, el a dus naționala în Mexic și așa mai departe. Iar pe locul cinci îl pun pe Tiberiu Bone, mentorul meu”, a spus Boloni, pentru iamsport.ro.

Desemnat de FRF antrenorul secolului XX, Anghel Iordănescu (77 de ani), coleg cu Loți Boloni la Steaua, nu apare în top. Tata Puiu a dus naționala pe locul 5 la Mondialul american și a câștigat Cupa Campionilor Europeni ca jucător și ca antrenor secund.

Boloni a fost selecționer al României și i-a dus pe tricolori până în buza barajului cu Slovenia, în 2001. A ales să plece la Sporting Lisabona, cu care a câștigat titlul în Portugalia.