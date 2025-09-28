search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce pregătește Guvernul în pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare. Economist: „O să o luăm din nou la vale”

0
0
Publicat:

Liderii politici pregăteasc și un al treilea pachet de măsuri pentru reglarea economiei, care ar putea conține din nou propuneri diverse, de la reducerea perioadei de șomaj până la reducerea aparatului de stat. Experții punctează însă că, dincolo de propunerile ideale prezentate pentru toate pachetele, măsurile trebuie să ducă la scăderea deficitului, iar ultimele măsuri nu au produs un impact decisiv. 

FOTO Inquam
FOTO Inquam

În contextul discuțiilor despre măsurile pentru reglarea deficitului, care acum ar trebui să se încadreze la 8,4%, potrivit ultimului acord cu comisia Europeană, premierul Ilie Bolojan a făcut mai multe precizări referitoare la următorul pachet de măsuri fiscal-bugetare care ar urma să fie adoptat tot cu asumarea răspunderii Guvernului în Parlament. „Pachetul pe administrație poate fi completat cu multe altele”, a explicat șeful Guvernului.

Astfel, între măsurile din pachetul 3 ar putea să fie incluse comasări de instituții și reducerea aparatului central, eliminarea cumulului pensie-salariu, eliminarea unor excepții în cazul vârstei de pensionare reduse, reducerea perioadei de șomaj, reforma administrației publice, precum și dreptul autorităților publice de a autoriza jocuri de noroc și de a le taxa, dar și susținerea unor proiecte de dezvoltare economică.

Pachetul 3 ar fi, prin urmare, asemănător cu cel de-al doilea, cuprinzând măsuri în mai multe domenii. Asupra pachetului 2 liderii politici au ajuns la consens după discuții îndelungate amânări și chiar excluderi de măsuri. Reforma administrației publice este, de fapt, o restanță a pachetului 2, pentru care liderii politici au constatat că Guvernul nu avea destul date la momentul respectiv.

Un pachet cu „bune intenții”

Analiștii politici subliniază că pachetul 3 ar putea deveni unul diversificat al bunelor intenții, al căror efect trebuie să se reflecte însă într-un deficit mai mic, care, inițial, la începutul guvernării, era setat la 7% pentru finalul anului.

„Singura veste clară, palpabilă și relativ luminoasă este ținta de deficit la care România trebuie să ajungă. Probabil că oficialii europene au înțeles că dacă noi vom peresista pe acest drum al măsurilor chirurgicale, bolnavul supus tratamentul va deceda pe masa de operații”, spune politologul Ioan Stanomir.

Politologul atrage atenția că măsurile incluse în cele trei pachete „sunt foarte delicate și se intră într-un domeniu extraordinar de delicat": "Se va vedea și decizia Curții Constituționale (n. r. -pe cele 4 proiecte din pachetul doi sesizate la CCR) și e foarte greu de spus în acest moment ce se va alege de toate aceste bune intenții. (...) Deocamdată, în afară de creșteri de taxe și impozite, această coaliție nu a produs nimic altceva. Bune intenții, declarații, rămâne să le vedem cu spirit critic”.

La Curtea Constituțională au rămas în analiză 4 proiecte ale pachetului 2, trei sesizate de opoziție și unul de ÎCCJ.

Sectoarele „nevralgice” ocolite măsuri

Analistul economic Bogdan Glăvan arată că propunerile de până acum nu au avut un impact bugetar destul de mare și nici nu se concentrează pe domeniile cheie pe care liderii politici ar fi trebuit să intervină:

„Problema de fond este că statul român are nevoie de zeci de miliarde. (…) A trecut mult timp și nu am văzut, de fapt, nicio reformă autentică, nicio măsură prin care să scadă în mod definitiv sustenabil cheltuielile statului. Practic, de reformă a companiilor de stat nu se mai ști nimic de la plecarea domnului Anastasiu. De când domnul Bolojan a spus că preia el direct această reformă, a trecut vacanța, nu se mai aude nimic. Iar acesta este unul din cele trei domenii nevralgice după părerea mea, companiile de stat, unde era nevoie urgentă de privatizare și restructurare, tocmai pentru a economisi și a aduce bani la buget. (...)

Al doilea sector nevralgic este cel al administrației, unde se impune o reducere a schemei de personal, dar asta trebuie să meargă la pachet cu digitalizarea și cu reglementarea, astfel încât să nu îl pui pe cetățean să umble o comună mai încolo. Deci lucrurile astea trebuie gândite într-o perspectivă un pic mai largă. (…) Statului român este supraîncărcat cu personal, asta e adevărat. Dar pentru că este birocratic. Adică ăsta este unul din motivele principale pentru care este supraîncărcat cu personal. Și birocracia mai departe își creează noi sarcini. (...)

Și al treilea sector nevralgic era cel al lucrărilor publice. Unde trebuiau pur și simplu stopate lucrările. Adică aici vorbim de foarte multe miliarde de lei. Trebuia spus foarte limpede. A declanșat domnul Ciolacu dublu lucrări publice decât ne permiteam. A supracontractat în neștire și în consecință, trebuie să le anulăm sau trebuie să le punem pe pauză. (...) În niciunul dintre cele trei domenii nevralgice nu s-a acționat hotărât. În unele nu s-a acționat deloc”

Economistul preconizează că majorările de taxe de până acum vor scădea deficitul anul viitor, însă până la un punct. „Ăla va fi tot progresul, după care o să o luăm din nou la vale”, concluzionează Bogdan Glăvan.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
digi24.ro
image
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
stirileprotv.ro
image
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de viață a premierului (GALERIE FOTO)
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Zodiile care ajung într-un punct de cotitură pe final de septembrie. Se schimbă totul pentru ele
fanatik.ro
image
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
libertatea.ro
image
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce descătușare! Dennis Man a intrat pe teren și peste două minute a fost eroul PSV-ului
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Ce telefoane se strică cel mai repede: Samsung sau iPhone?
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Ultimul mesaj postat de Ioana Popescu înainte să moară subit. Îi era adresat lui Gigi Becali!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit răspunsul
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
Sendvis cu ton Sursa foto shutterstock 678222832 jpg
Sendviș cu ton, aliatul tău contra asteniei de toamnă
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate