Grindeanu: „Daniel Băluță pleacă cu prima șansă la Primăria București. USR și AUR fac doar circ”

Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria București, „pleacă cu prima șansă” în această cursă, a declarat liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.

„Văd cum a început campania pe București și chiar am discutat cu Daniel Băluță, cu candidatul PSD, și l-am rugat să nu răspundă, să spună în continuare ce a făcut pentru București, ce vrea să facă, să aibă un discurs administrativ. Pentru că ceilalți, am văzut, din partea USR-ului, chiar în seara asta, chiar din partea AUR-ului, nu fac decât circ, știu să livreze doar circ”, a spus Grindeanu marți seară, la Antena 3.

Referindu-se la Băluță, liderul PSD a subliniat că edilul Sectorului 4 are un traseu solid în administrație: „Mi-e foarte greu să spun procentual, dar în acest moment eu cred că Daniel Băluță, și spun cu tărie acest lucru, pleacă cu prima șansă, fiindcă are în spate realizări. A făcut lucruri foarte bune în Sectorul 4, e un om de care eu spun că Bucureștiul are nevoie, fiindcă vorbește despre administrație, nu vrea să facă politică.”

„Am mai văzut ceva, că pe unii îi preocupă dimensiunea în aceste zile (…) dimensiunea siglei PSD. Știi că n-ai nimic ce să arăți, pentru că n-ai nimic ce să arăți, te preocupă aceste lucruri. Daniel Băluță a făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 și în acest moment este extrem de pregătit să facă foarte multe lucruri pentru tot București”, a adăugat Grindeanu.

Liderul social-democraților a lansat și un atac la adresa candidatului USR, Cătălin Drulă: „Fiind un candidat slab, domnul Drulă are nevoie de proptele. Am spus și ieri chestiunea aceasta. Știam cu toții că e un candidat slab, care n-are ce să arate și care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal. L-am văzut și azi de câteva ori.”

În final, Grindeanu a subliniat că PSD nu va intra în același stil de campanie.

„N-avem să intrăm noi în acest stil de campanie. Și nu vom intra. Și asta este rugămintea mea pentru Daniel Băluță”, spune el.