Grindeanu, despre candidații PSD la Primăria Capitalei: „Atât Gabriela Firea, cât și Daniel Băluță pot câștiga alegerile”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul derulează în prezent sondaje interne pentru a stabili cine are cele mai mari șanse să câștige Primăria București. Printre numele luate în calcul se află Gabriela Firea și Daniel Băluță, pe care Grindeanu i-a descris drept „colegi care pot să câștige alegerile”.

Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la Parlament, că în interiorul organizației PSD București urmează să înceapă procedura de desemnare a candidaților, proces care va fi ulterior validat de conducerea centrală a partidului.

„Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie. Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Biroul Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidaţilor”, a explicat Grindeanu.

Sondaje interne pentru stabilirea celui mai bun candidat

Liderul social-democrat a precizat că PSD derulează mai multe măsurători sociologice pentru a evalua potențialul electoral al candidaților.

„În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile”, a subliniat președintele interimar al PSD.

Grindeanu nu a oferit detalii despre rezultatele parțiale ale sondajelor, însă a confirmat că decizia finală privind candidatul PSD la Primăria București va fi luată după încheierea procesului de evaluare internă.