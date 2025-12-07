George Becali, ironii la adresa Ancăi Alexandrescu: „Dacă ieșea primar, bucureștenii nu mai aveau nici apă caldă, nici căldură”

George Becali a lansat ironii dure la adresa Ancăi Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei, sugerând că e dificil pentru o femeie să candideze. „Dacă ieșea primar nu mai aveau bucureștenii nici apă caldă nici căldură”, a spus acesta.

„Eu eram sleit de puteri în campania electorală. Ea a ieșit pe la piață pe acolo și acum la față e terminată. Nici nu-i mai ardea nici de rezultat, era praf. Ea credea că așa e, stau la televizor, că la televizor are carismă. Credea că dacă stă pe scaun, moderează, zice cine tremură, marș și câștigă alegerile. Când candidezi e alta, în primul rând e greu ca femeie. Săracul George Simion tot aleargă, muncește, a înnebunit, a slăbit, tot timpul cade pe locul doi. Nu câștigă niciodată. Ce am mai sesizat este că bucureștenii știu să aleagă. Este adevărat, eu îl susțineam, fără niciun interes, dar îmi plăcea de Băluță. Să știți că, ca specialist, ca om de administrație”, a declarat George Becali, la România TV.

Becali susține că victoria Ancăi Alexandrescu ar fi avut efecte negative pentru aceasta.

„Nu poate o femeie la Primăria Capitalei, sunt demonstrații făcute științific. Femeia se îmbolnăvește la stres de 10 ori de cancer mai mult decât bărbatul. E demonstrat științific, specialiștii spun că o femeie la același nivel de stres este pasibilă de îmbolnăvire de cancer de 10 ori mai mult decât un bărbat, iar la Primăria Capitalei este stres. (...) Dumnezeu a salvat-o și pe ea pentru copiii ei. Păi, ea săraca mai mult a făcut-o din ambiție, dacă ajungea acolo vai de capul ei, în primul rând era distrusă că nu știa încotro să o apuce. Dacă ieșea primar nu mai aveau bucureștenii nici apă caldă nici căldură”, a adăugat Becali.

Despre Ciprian Ciucu, Becali consideră că edilul se pricepe la administrație, dar îl sfătuiește să se distanțeze de apropierea de Monica Macovei.

„Ciucu l-am văzut, se vede că se pricepe. Singurul lucru, să uite puțin de Monica Macovei, că am înțeles că ar fi fost cam servitorul ei. E și el bărbat, are și el nevastă, are copii, nu mai este un copil să stea la poala lui Monica Macovei”, a mai spus patronul FCSB.