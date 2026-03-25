Ministerul Energiei aşteaptă datele de la Ministerul Finanţelor, pentru a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză, a informat, miercuri, președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Astăzi, aşa cum ştiţi, avem acea ordonanţă de guvern legată de energie. Între timp am înţeles că s-a amânat această aprobare, această şedinţă de guvern. Poziţia noastră, aţi văzut-o şi public, cred că trebuie să discutăm şi Ministerul Energiei aşteaptă datele, din ce ştiu eu, de la Ministerul Finanţelor, de a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism astfel încât să suplineşti din şocul pe care îl ai, odată cu creşterea acestor preţuri”, a afirmat Sorin Grindeanu, la Parlament, după discuţiile cu sindicatele.

În ceea ce privește anunțul Guvernului, că toate încasările suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scutirii carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare menită să atenueze impactul creşterii preţurilor, Grindeanu a arătat că „lucrurile trebuie să se desfăşoare cu o viteză mai mare”.

„Eu cred că trebuie acele măsuri despre care am discutat şi cu ministrul Energiei, am discutat şi cu colegii ceilalţi din guvern, care ţin seama de această variabilă, pentru că nu poţi să ştii cum va fi preţul pe o perioadă foarte lungă. E un mecanism pe care, în primul rând, îl pui la punct cu datele care îţi vin dinspre Finanţe. De aceea, ministrul Energiei a propus această schemă, dar input-urile trebuie să vină, evident, dinspre Finanţe. Ceea ce a spus Guvernul acum, legat de încasările suplimentare, e foarte bine”, a subliniat liderul PSD.

El a menţionat că PSD a cerut de săptămâna trecută să pună la punct acea schemă. „Mai mult decât a face apeluri publice, din acest punct de vedere, n-am ce să fac”, a afirmat Grindeanu.

Partidul Social Democrat a solicitat, miercuri, Guvernului să completeze măsurile anunțate pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la carburanți prin reducerea accizelor.

Acesta a subliniat într-un comunicat că măsurile actuale sunt insuficiente în raport cu majorările recente și amintește că propunerile miniștrilor social-democrați de la Energie și Agricultură, formulate după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, includeau și diminuări ale accizelor sau scutiri totale pentru motorina utilizată în agricultură.