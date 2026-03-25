Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu sindicatele: „Principala nemulţumire este lipsa unui dialog cu Guvernul"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit, miercuri, cu reprezentanții sindicatelor, afirmând că principala nemulțumire a acestora este lipsa unui dialog cu Guvernului.

„De dimineață am avut o întâlnire cu marile confederații sindicale, de peste 2 ore, problema de fond a fost lipsa unui dialog cu Guvernului și ne-am angajat să îl reparăm, s-au ridicat diverse teme, pornind de la lucruri care țin de partea de carburanți, energie, SAFE, legea salarizării. Am hotărât să facem periodic, următoarea va fi în perioada 20-27 aprilie, voi încerca să am o întâlnire și cu patronatele, astfel încât să avem o imagine completă asupra problemelor la zi”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, el a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a afirmat că: „Principala nemulţumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederaţii sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuţiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ţinut cont de niciuna dintre propunerile acestora”.

El a adăugat că, prin urmare, au decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerinţele lor să fie susţinute şi transmise la nivelul Coaliţiei de către Partidul Social Democrat.

„Ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze! De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar şi inflexibil, provocând suferinţe sociale şi economice majore: recesiune tehnică, scăderea producţiei industriale şi a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educaţia şi absorbţia fondurilor europene”, a afirmat preşedintele PSD.

Blocul Naţional Sindical (BNS) a solicitat miercuri reprogramarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, acuzând „modul defectuos şi lipsit de transparenţă” în care a fost realizată convocarea şi a anunţat că nu participă.

„Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreţ fără echivoc faţă de instituţia dialogului social din România şi faţă de rolul partenerilor sociali în procesul decizional”, a transmis, miercuri, BNS, într-un comunicat de presă.

Ulterior, și C.N.S Cartel ALFA, C.N.S.L.R.- Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N.Meridian au anunţat, într-un comunicat de presă comun, refuzul de a participa la şedinţă.

„Aşteptam ca la începutul crizei declanşate odată cu războiul din Iran, Guvernul României să convoace Consiliului Naţional Tripartit de Dialog Social (CNT-DS) şi să solicite partenerilor sociali propuneri în vederea protejării cetăţenilor, dar mai ales a companiilor din România, de efectele negative şi păstrarea capacităţilor de producere a energiei. Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple dacă Guvernul României ar fi fost orientat în mod real către identificarea celor mai eficiente măsuri, care, în condiţiile date, să ducă la minimizarea impactului pe care turbulenţele de pe piaţa globală a energiei îl are asupra economiei ţării”, se arată în comunicatul comun al sindicaliştilor, citat de News.ro.