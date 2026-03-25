Soluția găsită de Bolojan pentru a atenua scumpirile carburanților. „Statul român își asumă partea de responsabilitate”

Premierul Ilie Bolojan s-a consultat miercuri, 25 martie, cu reprezentanții patronatelor privind măsurile necesare pentru sprijinirea populației și economiei, în contextul scumpirii carburanților pe fondul tensiunilor internaționale.

Discuțiile au avut loc în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, convocat la Palatul Victoria, la care au fost invitați și reprezentanții sindicatelor.

Bolojan a subliniat că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni și adoptarea unor soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și ușor de aplicat.

„Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul Bolojan. Premierul a spus că Guvernul a prelungit ajutoarele pentru transportatori și agricultori și a mărit sumele acordate transportatorilor prin rambursarea unei părți din acciza la carburant. Impactul acestor măsuri depășește 1 miliard de lei.De asemenea, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate plățile restante pentru aceste scheme, după întârzierile semnalate de patronate.

Ilie Bolojan și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au prezentat și un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează intervenția pe piața carburanților și asigurarea aprovizionării.

„Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile pe piețele internaționale.

În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a afirmat prim-ministrul.

Șeful Executivului a analizat, alături de partenerii sociali, măsurile adoptate recent de alte state europene pentru piața carburanților, în contextul volatilității ridicate. Patronatele și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la deciziile autorităților, astfel încât acestea să fie corecte și ușor de aplicat.

Concret, reprezentanții patronatelor vor lucra împreună cu ministerele la definitivarea pachetului de măsuri și la elaborarea normelor, subliniind importanța unui proces de consultare cât mai amplu.