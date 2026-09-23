 Analiști electorali ruși dezvăluie cum s-au fraudat alegerile din Rusia: procesele verbale de la secțiile de votare din Moscova ar fi fost modificate | adevarul.ro
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Analiști electorali ruși dezvăluie cum s-au fraudat alegerile din Rusia: procesele verbale de la secțiile de votare din Moscova ar fi fost modificate

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Un analist electoral rus susține că rezultatele consemnate în procesele verbale ale unor secții de votare din Moscova ar fi fost modificate după încheierea alegerilor pentru Duma de Stat.

Secție de votare din Rusia
Secție de votare din Rusia/FOTO:AFP Foto: Profimedia

Ivan Șukșin a indicat drept exemplu situația de la secția de votare nr. 2700 din vestul Moscovei. Potrivit analistului, o versiune inițială a protocolului (procesului verbal) arăta că partidul Novîe Liudi (Oamenii Noi) obținuse 29,5% din voturi, Partidul Comunist 28,2%, iar Rusia Unită 21,5%, relatează publicația rusă independentă Meduza.io

În versiunea publicată ulterior în sistemul electoral oficial, cifrele erau însă radical diferite: Rusia Unită figura cu 86,8% din voturi, în timp ce Partidul Comunist avea 2,5%, iar Novîe Liudi – 2%.

Șukșin spune că protocolul fusese încărcat în sistemul GАС „Vîborî” în jurul orei 03.00, în noaptea de 20 spre 21 septembrie, însă pe site-ul Comisiei Electorale Centrale a apărut abia în după-amiaza zilei de 22 septembrie.

„Pentru publicarea unui protocol sunt necesare cinci minute, nu o zi și jumătate”, a afirmat analistul, sugerând că documentul ar fi fost modificat înainte de publicarea sa.

Șukșin susține că situația de la secția 2700 nu ar fi una izolată. Potrivit acestuia, comisiile electorale teritoriale din mai multe districte ale Moscovei ar fi primit protocoale repetate de la secțiile de votare, cu rezultate modificate.

Datele de la secțiile individuale nu mai pot fi consultate

Publicația independentă RusNews a relatat ulterior că rezultatele detaliate pentru secțiile individuale nu mai puteau fi consultate în sistemul GАС „Vîborî”. La încercarea de a genera un raport pentru o anumită secție, sistemul afișa un mesaj potrivit căruia nu existau date pentru construirea raportului.

Afirmațiile privind modificarea proceselor verbale au fost susținute și de un alt analist electoral, Boris Ovcinnikov, citat de publicația „Vajnîe istorii”. El a susținut că în unele secții din Moscova ar fi existat mai multe niveluri de manipulare a rezultatelor, inclusiv în etapa introducerii datelor în sistemul electronic.

Acuzații privind rezultatul „Rusiei Unite”

Investigații publicate de „Novaia Gazeta Europe” și „Vajnîe istorii” au pus, de asemenea, sub semnul întrebării rezultatul oficial al alegerilor pentru Duma de Stat.

Potrivit acestor publicații, o analiză a rezultatelor din secțiile considerate lipsite de indicii de fraudă ar indica un scor semnificativ mai mic pentru Rusia Unită decât cel anunțat oficial. Comisia Electorală Centrală a raportat însă pentru partidul de guvernământ un rezultat de aproximativ 58%, iar Rusia Unită a obținut 355 dintre cele 450 de mandate ale Dumei.

„Rusia Justă” a trecut la limită pragul electoral

O investigație separată publicată de „Novaia Gazeta Europe” susține că partidul Rusia Justă – Pentru Adevăr ar fi beneficiat de un număr neobișnuit de mare de voturi introduse în procesele verbale după publicarea primelor rezultate.

După numărarea a 95,1% dintre protocoalele disponibile, partidul figura cu 5,04% din voturi, cu aproximativ 25.000 de voturi peste pragul electoral de 5%.

Potrivit analizei publicației, cel puțin 67.000 de voturi pentru partid ar fi apărut în protocoale publicate după numărarea parțială a voturilor. Fără acestea, rezultatul ar fi fost, conform calculelor publicației, de 4,93%, sub pragul necesar pentru intrarea în Duma de Stat.

Comisia Electorală Centrală anunțase pe 21 septembrie că Rusia Justă obținuse 4,96% după procesarea a aproximativ 95% dintre procesele verbale. Ulterior, după procesarea a 97%, rezultatul anunțat a ajuns la exact 5%, potrivit aceleiași investigații.

„Novaia Gazeta Europe” a identificat rezultate considerate anormale pentru Rusia Justă în 18 comisii electorale teritoriale din opt regiuni. În aceste cazuri, primele protocoale introduse indicau în general între 2% și 5% pentru partid, în timp ce documentele încărcate ulterior indicau între 15% și 40%.

Publicația afirmă că, în aceste secții, prezența la vot și rezultatele celorlalte partide nu s-au modificat în aceeași perioadă.

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