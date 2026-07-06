Video Grindeanu, acuzații dure în plină criză politică: „Bolojan este ținut în funcție de AUR”. Liderul PSD spune că regulile negocierilor se schimbă de la o zi la alta

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că social-democrații rămân deschiși negocierilor pentru formarea unui nou Guvern, însă refuză categoric o alianță cu Alianța pentru Unirea Românilor. Acesta susține că PNL și-a modificat în repetate rânduri condițiile în timpul negocierilor, iar Ilie Bolojan este ținut în funcție de AUR.

Întrebat la Digi 24 de ce președintele Nicușor Dan nu i-a rostit numele la Palatul Cotroceni în momentul desemnării unui premier, Sorin Grindeanu a spus că șeful statului a explicat deja motivul.

„Am văzut că președintele a explicat de ce nu pronunță un nume, fie Sorin Grindeanu sau altul. Pentru că nimeni nu a ajuns să arate că există o majoritate de 233 de voturi. A spus președintele că face nominalizarea atunci când există această majoritate la vedere, transparentă. Nici PSD și nici alții n-au reușit să facă acest lucru”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a afirmat că PSD a început încă din luna decembrie o analiză privind participarea la guvernare și că decizia de a ieși din coaliție nu a fost luată peste noapte. „Aproape 5.000 de oameni au spus că rămânerea noastră în această coaliție, cu premier Bolojan, nu mai poate continua. Totul a fost făcut cât se poate de la vedere, nimic peste noapte. O evaluare de câteva luni. Toată lumea informată. Și totul bazat pe faptul că România merge într-o direcție greșită și asta se vede. Nu o spune PSD-ul. 80% dintre români spun asta”, a afirmat acesta.

Liderul PSD a subliniat că partidul nu intenționează să formeze o majoritate parlamentară împreună cu AUR.

„Am spus: nu vrem într-o altă majoritate, nu ne împingeți într-o majoritate cu AUR, că nu facem acest lucru. Rămânem în opoziție, nu e niciun fel de problemă. Sunt două luni de când auzim: «Haideți, PSD, ieșiți din boscheți și guvernați». Săptămâna trecută am zis: da, PSD își asumă guvernarea. Votați-ne și intrăm în această acțiune, în acest proces. Dintr-o dată n-a mai fost valabil”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD susține că blocajul politic este provocat de schimbările succesive de poziție ale PNL în timpul negocierilor pentru formarea Guvernului.

„În toată această perioadă eu am văzut, de la o zi la alta, răzgândeli. Când am zis da, nu ne mai votează. După care să fie guvern tehnocrat, guvernul Tomac. Am spus da, greu, dar am zis da. După au venit cu altă condiție: să nu fie prefecți, subprefecți și secretari de stat politici. Am zis da”, a afirmat liderul PSD.

Potrivit acestuia, ulterior au fost propuse și alte formule de guvernare, inclusiv un guvern minoritar, precum și varianta desemnării eurodeputatului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

„După care, când am zis: haideți să semnăm acel acord, n-am nicio problemă, acum, pe loc, semnez acel acord, s-a venit cu ideea de guvern de armistițiu. Am certitudinea că de fiecare dată când spunem da la ceva se inventează ceva nou”, a declarat Grindeanu.

Ilie Bolojan este ținut în funcție de AUR

Liderul social-democrat a afirmat că actualul premier interimar, Ilie Bolojan, își continuă mandatul datorită sprijinului oferit de AUR.

„În acest moment Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcție fiindcă îl ține AUR. Nu PSD îl ține”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD este dispus să facă noi compromisuri pentru formarea Guvernului, inclusiv în privința unei eventuale rotative, liderul PSD a răspuns că partidul este deschis negocierilor, însă nu va accepta orice condiții. „Nu cedez interesul românilor. În rest, orice altceva”, a declarat acesta.

Grindeanu a precizat că PSD și-a menținut aceeași poziție pe parcursul negocierilor și consideră că PNL ar trebui să renunțe la hotărârile interne care exclud colaborarea cu social-democrații.

„Este un concurs de înjurături la adresa PSD-ului”, a mai spus Sorin Grindeanu.