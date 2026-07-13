Grindeanu acuză PNL și USR că au respins propunerea unui „guvern de armistițiu”. „Nu știu care e viziunea lor”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 13 iulie, că a acceptat propunerile privind formarea unui guvern cu premier independent sau a unui guvern de armistițiu, susținând că PNL și USR s-au opus.

Întrebat despre consultările de luni de la Cotroceni, Grindeanu a afirmat că invitația președintelui Nicușor Dan a fost „binevenită”.

„Sunt vreo 70 de zile, dacă nu peste 70 de zile, de când România nu are un guvern cu puteri depline. Eu cred că a făcut bine președintele.

Discuția a început cu propuneri venite din partea liderului minorităților, Varujan Pambuccian, și după aceea din partea UDMR, propuneri pe care, la final, eu le-am acceptat. Cele legate de un guvern, din partea lui Varujan, care să conțină fosta coaliție, dar cu un prim-ministru, să spunem, independent, dar un guvern politic format din fosta coaliție, cu premier, așa a zis, tehnocrat”, a afirmat președintele PSD la România TV.

Sorin Grindeanu spune că a fost de acord cu propunerea unui guvern format din partidele fostei coaliții, condus de un premier independent, dar cu miniștri politici. De asemenea, liderul PSD susține că a acceptat și propunerea lui Kelemen Hunor privind un „guvern de armistițiu”, care să lase temporar deoparte divergențele dintre partide.

„Punem în paranteză aceste lucruri, facem un guvern ca să trecem această perioadă, să spunem, cu PNRR, să facem și bugetul și, fiind armistițiu, se pun în paranteză și aceste constrângeri. Iarăși am fost de acord.

Cei care n-au acceptat aceste propuneri au fost cei de la PNL și USR. Nu știu care e viziunea lor. N-au spus de ce nu le acceptă.

În acest moment suntem într-o situație de tipul următor. Avem, așa cum am spus mai devreme, un guvern care de peste 70 de zile funcționează fără puteri depline. Un guvern care trebuie să închidă PNRR-ul. Nu Parlamentul trebuie să închidă PNRR-ul, nu-i atributul Parlamentului”

Atributul Guvernului. Prim-ministrul a semnat din acea perioadă. Ministerele de linie sunt responsabile de toate reformele, de toate politicile, toate investițiile din PNRR, nu Parlamentul.

Președintele PSD adaugă că Guvernul că încearcă să transfere către Parlament responsabilitatea pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Grindeanu susține că patru dintre cele șase legi trimise de premierul interimar Ilie Bolojan în Parlament au fost adoptate la Camera Deputaților, în timp ce două proiecte au picat la Senat la o diferență de trei voturi, pe fondul absenței unor lideri PNL, printre care Mircea Abrudean și Ilie Bolojan.

„Și atunci le-am spus foarte clar azi: domnule, de două luni și ceva, voi poate nu realizați, dar PSD-ul este în opoziție. Această coaliție nu mai există. La putere sunteți voi. Faceți tot posibilul să continuați să rămâneți la putere, chiar dacă aveți, să zicem, prerogative limitate, dar aveți pretenția de la PSD să fie responsabil să vă treacă legile care țin de Guvern, până la urmă, și politicile publice care țin de Guvern.

Eu n-am spus că sunt împotriva acestui lucru, ca să piardă România bani. Când spun «eu», mă refer la PSD. Dar nici nu trebuie... nu sunt responsabil dacă ele nu trec.”