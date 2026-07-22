Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 22 iulie, că amendamentele depuse de USR la proiectul de lege privind integritatea reduc atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Într-o conferință de presă susținută la Parlament, Grindeanu a afirmat că decizia Curții de Apel București care a blocat proiectul Legii salarizării, la cererea Sanitas, a avut un motiv de „bun-simț”.

„Aceste lucruri au dus și la decizia instanței de ieri, care suspendă, practic, procedura legislativă inițiată de Guvern, pe un motiv, până la urmă, de bun-simț, semnalat în repetate rânduri de către PSD: absența totală a dialogului social.

Până la o analiză juridică temeinică privind efectele deciziei instanței de ieri, dați-mi voie să constat atitudinea incalificabilă a ministrului demis Pîslaru, care sfidează o hotărâre a justiției. Este o reacție intolerabilă într-un stat de drept”.

De asemenea, Grindeanu a afirmat că USR a introdus amendamente la proiectul de lege privind integritatea pentru a-i favoriza pe președintele USR, Dominic Fritz, și pe alți membri ai partidului condamnați pentru conflict de interese.

„A doua problemă este legată de proiectul de lege privind integritatea, depus ieri la Camera Deputaților de către Partidul Național Liberal. Ceea ce avertizam încă de săptămâna trecută s-a întâmplat. USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și pe alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese. PSD va accepta vreodată ca, sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-și apăra penalii condamnați definitiv?

Avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.

Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritatea. Un exemplu clar este că se modifică Codul administrativ pentru ca aleșii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat”, a spus Grindeanu.

„Campionii transparenței ne arată din nou adevărata lor față”

Acesta adaugă că USR a introdus „condiții cumulative astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica, prin raportul pe care îl întocmește, interdicția de până la trei ani, așa cum era și până acum.”

„Mai mult, au introdus pragul privind integritatea de două salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc de reacțiile publice ale liderilor USR și PNL când era vorba de introducerea pragului la abuz în serviciu. Ia să vă dau câteva mostre.

Dați-mi voie să citez: Stelian Ion – «S-a legiferat hoția. S-a legiferat abuzul. Nu va mai fi abuz în serviciu și toți funcționarii publici au semnalul acesta că pot abuza». Cătălin Drulă – «Vor să dea drumul la furat». Ionuț Moșteanu – «Am ieșit în stradă să oprim hoția pregătită de Liviu Dragnea.» Acum, USR preia exact același model și pune prag.”

Grindeanu susține că „practic, campionii transparenței ne arată din nou adevărata lor față”

„S-au cocoțat pe un val de moralitate și se băteau cu cărămida în piept pentru integritate. Acum au introdus amendamente care amputează controlul Agenției Naționale de Integritate asupra averilor demnitarilor.

Vor ca verificările din oficiu, de exemplu, să fie limitate la maximum cinci ani, iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult. Adică un fel de „scapă cine poate” și cine trage de timp.

Vor, de asemenea, să nu mai fie conflict de interese nici când dau bani publici către ONG-urile din care fac parte. Dosarul civil în care este implicat domnul Coliban, de la Brașov, fost primar, este fix pe această speță.

Aceștia sunt oamenii care strigau «Fără penali» pe străzi, dar care acum, în Parlament, votează ca totul să fie la secret.”

Nu în ultimul rând, Grindeanu transmite că „este o ipocrizie revoltătoare”, adăugând că „pentru ei, integritatea, până la urmă, așa cum arată acest proiect, reprezintă doar un slogan de campanie, nu o regulă pe care să o aplice propriilor buzunare.”

„Vreți să fiu sincer? Mă aștept la o reacție de revoltă a societății civile și anunț public că Partidul Social Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament ieri.”

Grindeanu, despre legea salarizării

Întrebat dacă mai este timp ca legea salarizării să fie adoptată în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare, în contextul deciziei Curții de Apel București și al nemulțumirilor din Guvern și din partea sindicatelor, Sorin Grindeanu a declarat că mai întâi partidele din coaliția de guvernare trebuie să ajungă la un acord asupra proiectului.

„Din ce am înțeles, nici ministrul Finanțelor n-a girat creșterea de la 8 miliarde la 12 miliarde. Până la urmă, de unde se iau cele 4 miliarde? În plus, Nazare n-are răspuns pe treaba asta. Eu înțeleg că asta a fost discuția la întâlnirile trecute. UDMR-ul, ați văzut care este punctul lor de vedere, cel puțin legat de sistemul de sănătate.

Așa că, prima oară, să se pună de acord și, după aceea, să vină să discute și cu noi. Iar noi nu ne-am schimbat punctul de vedere. Dacă amendamentele pe care le vom depune vor fi aprobate, vom vota legea. În forma actuală, așa cum este legea, PSD nu o votează.”

Întrebat dacă a primit răspunsuri la scrisoarea trimisă liderilor partidelor parlamentare, președintele PSD a afirmat că a fost contactat de câteva grupuri parlamentare, însă a precizat că obiectivul demersului este includerea pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a mai multor proiecte de lege, nu obținerea unor răspunsuri din partea partidelor.

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„Nu este niciun concurs de frumusețe aici. Mi-am dorit ca pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare, dincolo de proiectele de lege care țin de PNRR, să avem și proiectul de lege privind cadastrul și blocajul de acolo, prelungirea termenului, de asemenea, pentru deblocarea posturilor din sănătate.

De asemenea, acel amendament pe care l-a făcut Bogdan Ivan privind prețul la combustibil și care s-a introdus, dacă nu mă înșel, precum și o dezbatere pe proiectul de lege privind educația, referitoare la acea primă de 1.500 de lei, pe care, în acest moment, iarăși nu o pot acorda cei din Guvern, neavând atribuții totale sau complete, fiind un Guvern demis.”

Reacția președintelui PSD la fotografiile cu Marcel Ciolacu și Ionel Arsene

Întrebat dacă i se pare firească întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, surprinși de HotNews la o vilă din Italia, Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze subiectul. El a spus că Marcel Ciolacu va răspunde la întrebările legate de acest caz și a subliniat că nu are nimic de adăugat.

Pe 10 martie 2023, Ionel Arsene a fost condamnat definitiv, pentru fapte de corupţie, magistraţii de la Curtea de Apel Braşov hotărând o sentinţă de 6 ani şi 8 luni de detenţie. Mandatul trebuia pus în executare de poliţişti, dar Arsene nu a fost găsit la domiciliul din Târgu Neamţ.

Legat de noile prevederi privind integritatea în cazul lui Dominic Fritz și al altor persoane vizate de anchete, Sorin Grindeanu a afirmat că situația lui Fritz este diferită, întrucât acesta are deja o condamnare, iar celelalte cazuri vor fi judecate potrivit legii aflate în vigoare la momentul respectiv.

„Sigur că domnul Fritz dorește să rămână în continuare primar al Timișoarei și să aibă prefect de Timiș, ca să nu fie suspendat din funcție, că altfel și-ar pierde postul de președinte al USR. Evident, dar asta este o treabă politică.

El și-a luat o condamnare definitivă. În schimb, pentru toți ceilalți procesele sunt în desfășurare și aici este o treabă juridică. Dar, mai mult decât atât, vi se pare normal să punem prag? Vi se pare normal să nu fie transparență?”

De asemenea, întrebat cine a conceput condițiile cumulative prevăzute în proiectul de lege privind integritatea, în contextul în care jurnalistul a susținut că acestea se regăseau într-un draft al Ministerului Justiției, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD nu este de acord cu respectivele prevederi și nu le va vota, indiferent de autorul lor.

El a adăugat că va prezenta amendamentele depuse la proiect.

„Trebuie să vină să fie PSD-ul de vină? Eu vă spun în acest moment că vă vom pune la dispoziție proiectul de lege pe care l-a lăsat Marinescu, după care proiectul pe care s-a lucrat și la care s-au adăugat amendamente. Oricât se încearcă în acest moment să se ducă lucrurile spre PSD, lucrurile se vor vedea la vot.

Nu vom vota treaba asta, punct. Restul sunt discuții sau anumite turbulențe pe care încearcă să le arunce unii sau alții. Așa că la vot se va vedea cel mai bine. PSD va susține eliminarea tuturor acestor articole din lege care aduc știrbire Agenției Naționale de Integritate. Asta este decizia politică. Hai să-i văd pe ceilalți”

Președintele PSD adaugă că partidul răspunde doar pentru propriile decizii și a susținut că proiectul de lege este asumat de PNL, nu de PSD. El a acuzat că se încearcă transferarea responsabilității asupra social-democraților și a evitat să comenteze propunerile UDMR.

„Despre ce face UDMR-ul sau ce face USR-ul, sau ce face PNL-ul, eu pot să vă spun despre ce face PSD-ul. Și, oricât încercați acum să disipați responsabilitatea, eu vă spun că, în acest moment, este depus un proiect de lege care are semnătura PNL, nu Marinescu, nu PSD, nu altcineva. Are semnătura PNL, adică este asumat de PNL.

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La acest proiect de lege s-au adăugat, în dezbatere, la care PSD-ul n-a fost, niște amendamente. Nu sunt sub semnătura PSD. O să vedeți poziția PSD în plen. Nu vom susține niciunul dintre aceste articole. Restul e gargară.”

De asemenea, Grindeanu a declarat că PSD este de acord cu transparentizarea întregului proces privind declarațiile de avere și de interese.

Sorin Grindeanu a afirmat că varianta inițială, acceptată de Agenția Națională de Integritate și pregătită ca ordonanță de urgență, era mai bună decât proiectul actual. El a susținut că PSD va propune eliminarea amendamentelor pe care le contestă și că nu le va susține pe cele promovate de actuala coaliție de guvernare.

„Nu erau închise procedurile, din câte știu eu, cel puțin pe legea salarizării, iar pe partea cealaltă știu că era pregătită acea OUG. N-am o explicație în acest moment să vă spun de ce n-a fost aprobată, dar ar fi fost bine să fie aprobată și chiar regret că n-a fost aprobat acel proiect, care era mult mai bun decât ceea ce și-a asumat PNL-ul astăzi. Mă refer la cel de la ANI.”

Ce spune despre prelungirea termenului pentru cadastrare

Întrebat despre propunerea PNL de prelungire a termenului pentru cadastrare, Sorin Grindeanu a ironizat neînțelegerile din interiorul liberalilor, amintind că premierul Ilie Bolojan s-a declarat împotriva unei astfel de măsuri.

„Întocmiți un proiect de lege la Senat în aceste condiții? Păi și se ceartă cu domnul Bolojan, care spunea că nu e de acord. Eu am văzut în ședința PNL că spunea că nu e de acord cu această chestiune. A trecut Abrudean de partea PSD-iștilor din PNL?

Mă interesează ca românii, sau cei care ar fi păgubiți nu din vina lor, să aibă o soluție. Nu mă interesează că e proiectul PSD, că noi l-am anunțat primii sau că e al PNL-ului.

Probabil că vor exista discuții astfel încât această lege să treacă, dar nimeni nu știe în acest moment când se deblochează lucrurile la cadastru. De aceea am pus un termen mai larg. În acest moment lucrurile sunt în continuare blocate. Dacă vor fi rezolvate, atunci, evident, se poate discuta despre un termen mai scurt.”