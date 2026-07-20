SURSE PSD îi spune „nu” lui Bolojan pe Programul SAFE. Grindeanu cere o altă soluție și pune condiții pentru Codul urbanismului

PSD respinge varianta ca modificările necesare pentru Programul SAFE să fie adoptate de Parlament, soluție propusă de premierul Ilie Bolojan. Schimbările sunt necesare pentru plata unui avans către firmele implicate în program, însă Guvernul nu poate adopta o ordonanță de urgență în acest caz. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, Sorin Grindeanu îi va transmite luni o scrisoare lui Ilie Bolojan prin care îi va comunica poziția PSD și îi va cere să identifice o altă soluție.

În schimb, PSD este de acord cu adoptarea Codului urbanismului, însă pune o condiție. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, social-democrații acceptă proiectul doar dacă prevederea care transpune rezultatul referendumului din București, potrivit căreia autorizațiile de construire vor fi eliberate de Primarul General, va intra în vigoare abia după alegerile locale din toamna anului 2028, odată cu instalarea viitorului primar general. Inițial, în urma discuțiilor convocate la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, a fost anunțat termenul de 1 ianuarie 2028.

Neînțelegeri în privința noii Legi ANI

Există în continuare neclarități și pe proiectul privind modificarea legislației referitoare la Agenția Națională de Integritate, proiect asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit surselor „Adevărul”, PSD susține că nu a analizat încă forma finală a proiectului și că există mai multe probleme de fond asupra cărora urmează să se pronunțe.

Săptămâna trecută, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, declara că social-democrații nu vor susține modificări legislative care, în opinia lor, ar avea rolul de a rezolva problemele de integritate ale unor lideri USR.

„Le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu, suntem total împotrivă ca domnul Fritz să își rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcția publică USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor USR-iști condamnați definitiv de Înalta Curte”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD va depune amendamente la Legea Salarizării

Și proiectul Legii salarizării ridică probleme. PSD pregătește o serie de amendamente, în special pentru domeniul sănătății, unde social-democrații susțin că mai multe categorii profesionale ar urma să piardă din venituri. Deputatul PSD Florin Manole, fost ministru al muncii, a anunțat că partidul va face o evaluare completă a funcțiilor din sistemul sanitar și va prelua propuneri de amendamente de la cei vizați de lege.

„Sunt mai multe teme care au fost abordate şi mai multe părţi pe care sindicatele le-au subliniat ca fiind de îmbunătăţit. De exemplu, în mod recurent a existat remarca precum că valoarea de referinţă de la care trebuie să plecăm trebuie să fie egală cu salariul minim pe economie, chiar dacă dezlipim viitoarele creşteri din sistemul bugetar de creşterea salariului minim pe economie, măcar să plecăm de la acest nivel de echitate, pentru că, nu-i aşa, nimeni nu trebuie să câştige mai puţin decât salariul minim pe economie”, a declarat Florin Manole.

Fostul ministru al Muncii a precizat că PSD va centraliza o serie de amendamente care nu au impact bugetar sau al căror impact este unul marginal. El a dat ca exemplu diminuarea indemnizațiilor pentru elevii și studenții din învățământul militar și de ordine publică în ultima variantă a proiectului de lege, față de forma publicată în luna mai, susținând că aceste prevederi ar trebui menținute la nivelul inițial pentru a încuraja recrutarea de personal în sistemul public.