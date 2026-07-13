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Fritz acuză PSD că blochează legile din PNRR: „Vor doar capul lui Ilie Bolojan”. De ce îl contrazice pe Kelemen Hunor

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Președintele USR, Dominic Fritz, îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că pune interesele politice înaintea celor ale României, după ce acesta a avertizat că social-democrații ar putea să nu voteze legile din PNRR. Acesta susține că adevărata miză este înlăturarea lui Ilie Bolojan. 

Dominic Fritz Foto: Inquam photos/Octav Ganea
Dominic Fritz Foto: Inquam photos/Octav Ganea

Dominic Fritz a afirmat că poziția exprimată de Sorin Grindeanu arată că PSD urmărește exclusiv un obiectiv politic.

„Măcar își asumă faptul că nu mai este vorba despre români, nu mai este vorba despre finanțele țării, despre responsabilitate, ci strict e vorba aici că PSD și-ar dori încă un cap, o victorie adolescentă. Măcar nu se mai prefac și, într-un fel, poate asta este sănătos”, a declarat Dominic Fritz, la Digi 24.

Acesta a avertizat că blocarea proiectelor din PNRR ar putea avea consecințe directe asupra economiei, inclusiv pierderea unor fonduri europene.

„Obligația nu o are față de Ilie Bolojan sau față de USR sau față de guvern. Obligația o are față de cetățenii României, care se așteaptă să nu pierdem 3 miliarde de euro, pe care dacă îi pierdem, trebuie să-i punem în loc din împrumuturi și iarăși crește deficitul, iarăși crește inflația”, a spus președintele USR.

În opinia sa, social-democrații nu au formulat obiecții privind conținutul proiectelor legislative, ci condiționează votul de schimbarea premierului.

„Nu spun că au un amendament sau că vor modificări pentru binele românilor. Ei vor doar capul lui Bolojan. Este o obsesie politică care nu îmbunătățește cu absolut nimic viața românilor”, a adăugat Fritz.

Reacția liderului USR vine după ce Sorin Grindeanu a declarat că PSD ar putea refuza să susțină în Parlament proiectele restante din PNRR, acuzând Guvernul că încearcă să folosească acest pachet legislativ în scop politic.

„Strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că formațiunea sa se află în opoziție și că nu are obligația de a asigura majoritatea pentru proiectele Executivului.

„PSD este în opoziție. Nu ocupă nicio funcție în Guvern. Nu este responsabilitatea PSD”, a declarat acesta.

Consultări fără rezultat la Cotroceni

Dominic Fritz a afirmat că discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au desfășurat într-un climat civilizat, însă fără progrese concrete.

„Eu n-am fost zen, pentru că simt o mare frustrare și o mare îngrijorare din partea românilor. Nu ne-am dus acolo să facem yoga împreună, ci să discutăm foarte serios soluțiile pentru România. Din păcate, nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă”, a spus liderul USR.

Acesta l-a contrazis pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a descris întâlnirea drept una desfășurată într-o atmosferă „zen”. 

„A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Am discutat în prima parte legile legate de PNRR și SAFE și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și toată lumea a fost foarte argumentată și fără nervi. Președintele, răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție”, a spus mai devreme Kelemen Hunor.

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