Drulă îl atacă pe Grindeanu după criticile privind autostrăzile: „Prezintă simptome clasice de sevraj”

Cătălin Drulă a lansat un atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a criticat activitatea USR la Ministerul Transporturilor și a susținut că fostul ministru ar fi devenit „ministru informal” al instituției.

„Așa cum am mai spus, dl. Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public de aproape 3 luni produce efectele pe care le vedeți zilele acestea: comportament agitat și halucinații”, a transmis Cătălin Drulă.

Deputatul USR a ironizat și afirmațiile lui Grindeanu potrivit cărora acesta ar merge frecvent la Ministerul Transporturilor.

„Mai nou are vedenii cu mine la Ministerul Transporturilor, face crize de afect, cere registrele de acces de la jandarmi. Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu, cu familia, zilele astea”, a continuat Drulă.

Acesta a precizat că urmează să se întoarcă la Camera Deputaților, unde este programată o sesiune extraordinară săptămâna viitoare.

„Și sper să nu te mai prind, Sorine, președinte la Cameră când vin, că ai zis că ești în opoziție acum”, a adăugat Drulă.

Grindeanu: „De trei luni n-am văzut nici măcar un kilometru”

Reacția lui Cătălin Drulă vine după ce Sorin Grindeanu a criticat activitatea Ministerului Transporturilor din ultimele trei luni, susținând că nu a fost inaugurat niciun kilometru de autostradă.

„Eu văd că de vreo trei luni, de când sunt tineri frumoși și liberi, care au hashtag în față, la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că 2026 trebuia să fie anul cu cel mai mare număr de kilometri de autostradă dați în circulație din istoria României.

„Anul acesta trebuia să fie anul în care să se dea în circulație cel mai mare număr de kilometri din istoria României, peste 250 de kilometri (...). Din păcate, de trei luni de zile, n-am văzut nici măcar un kilometru, unu”, a declarat acesta.

Grindeanu l-a atacat și pe Drulă pentru perioada în care acesta a condus Ministerul Transporturilor, în 2021, susținând că nu ar fi inaugurat niciun kilometru de autostradă.

„A mai fost un ministru acolo, tot de la USR, singurul ministru de când probabil s-a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, care a avut extraordinara performanță să nu dea în circulație nici măcar un kilometru de autostradă, domnul Drulă, dacă vă sună cunoscut, care, în principiu, din ce aud prin minister, este ministru informal, în acest moment, al Ministerului Transporturilor”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a cerut verificarea registrului de acces în minister

Sorin Grindeanu a susținut că ar trebui verificat registrul de intrări și ieșiri de la Ministerul Transporturilor pentru a se vedea de câte ori a intrat Cătălin Drulă în instituție în ultimele trei luni.

„V-aș ruga să mergeți, dacă aveți curiozitatea, să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori a intrat în aceste trei luni domnul Drulă acolo”, a afirmat Grindeanu.

În replică, Drulă și-a exprimat susținerea pentru colegii săi din USR care se ocupă în prezent de Ministerul Transporturilor.

„Eu îi felicit pe colegii mei din USR care se ocupă de Ministerul Transporturilor și îi încurajez în continuare să-i scoată din minți pe pesediști și pe frații lor din aripa Thuma a PNL”, a transmis acesta.

„Normal că băieții cu homar și private jet Nordis turbează, dar românii care vor reforme și o administrație curată le sunt alături”, a încheiat Cătălin Drulă.