Gigi Becali, verdict despre noul premier Luca Niculescu: „Om prost nu poate fi”

Gigi Becali, parlamentar independent, a făcut o declarație neașteptată despre noul premier Luca Niculescu, după votul de învestitură din Parlament. Becali a spus că experiența profesională a acestuia în Franța și Germania reprezintă un indiciu că este un om inteligent.

Gigi Becali, parlamentar independent Foto: Facebook

„Este extraordinar, o să avem un guvern. Slavă Domnului și mulțumim! Cum o fi, cum nu o fi, eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar om prost nu poate fi. Din moment ce a avut funcțiile care le-a avut prin Franța, Germania, e om deștept. O să fie un om de comunicare cu toată lumea, cred că va fi bine”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali și-a amintit de o întâlnire cu Luca Niculescu de acum 20 de ani

Parlamentarul independent a povestit că și-a amintit de o emisiune televizată la care a participat alături de Luca Niculescu în urmă cu aproximativ două decenii, în perioada în care candida la alegerile prezidențiale.

Becali a spus că, deși nu îl cunoștea foarte bine pe actualul premier, discuția de atunci i-a lăsat o impresie pozitivă. „Nu-l știam bine. Mi-am adus aminte că am făcut o emisiune acum 20 de ani, atunci când am candidat și eu la prezidențiale. Mi s-a părut un om de treabă, mi-a părut sincer”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a vorbit și despre discuțiile pe care le-a avut cu miniștrii PSD din Executivul condus de Luca Niculescu.

Parlamentarul s-a declarat optimist în privința activității noului Guvern și a afirmat că i-a văzut hotărâți pe reprezentanții social-democraților.

„Pesediștii cu care am vorbit, miniștrii, îi văd foarte hotărâți, cred că vom face treabă”, a afirmat parlamentarul independent.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit marți, 20 octombrie, după ce a obținut 280 de voturi favorabile în Parlament.