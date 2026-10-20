 Becali a câștigat procesul cu Realitatea Plus, dar contestă despăgubirile: „Trebuie să-i doară sufletul” | adevarul.ro
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Becali a câștigat procesul cu Realitatea Plus, dar contestă despăgubirile: „Trebuie să-i doară sufletul”

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Gigi Becali a cerut despăgubiri de un milion de euro de la compania care operează Realitatea Plus, însă Tribunalul București i-a acordat 10.000 de euro. Nemulțumit de decizia judecătorilor, omul de afaceri a anunțat că va face apel și a explicat de ce consideră suma insuficientă.

Gigi Becali vrea despăgubiri mult mai mari de la Realitatea Plus
Gigi Becali vrea despăgubiri mult mai mari de la Realitatea Plus Foto: arhivă, adevărul

Patronul FCSB susține că despăgubirile stabilite de instanță sunt prea mici în raport cu prejudiciul pe care consideră că l-a suferit. Acesta spune că își dorește o sancțiune financiară mult mai mare, care să descurajeze repetarea unor astfel de situații.

„Voi ataca decizia. Nu-mi convine. Cum adică 10.000 de euro? Dacă plătesc numai 10.000 de euro pentru ce au făcut, pot face în fiecare zi. Trebuie să-i doară sufletul, să plătească bani grei, ca să nu mai facă”, a declarat Gigi Becali pentru Golazo.ro.

Omul de afaceri a precizat că, deși ar fi solicitat inițial un milion de euro, ar fi considerat rezonabilă și o despăgubire de câteva sute de mii de euro.

„Din câte îmi amintesc, am solicitat un milion de euro, dar măcar să dea 200.000-300.000 de euro ca să simtă, nu?”, a adăugat Becali pentru sursa citată.

De ce a dat Gigi Becali în judecată Realitatea Plus

Procesul a fost intentat companiei PHG Media Invest, care operează postul de televiziune Realitatea Plus, în contextul conflictului dintre Gigi Becali și televiziune.

Patronul FCSB a reclamat modul în care postul a prezentat informații despre el și familia sa.

Becali a mers inclusiv în fața membrilor Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), unde le-a cerut acestora să închidă televiziunea, nemulțumit de materialele difuzate la adresa sa.

În mai 2025, Realitatea Plus a fost sancționată cu suspendarea emisiei timp de 10 minute, după o campanie desfășurată pe parcursul mai multor săptămâni, în care postul l-a vizat pe Gigi Becali. Materialele difuzate au vizat inclusiv familia omului de afaceri.

De asemenea, în iulie 2025, televiziunea a primit o nouă sancțiune de suspendare a emisiei pentru 10 minute, după continuarea atacurilor la adresa patronului FCSB.

Sancțiunile au continuat și în februarie 2026, când postul a primit o amendă de 50.000 de lei pentru noi derapaje la adresa lui Gigi Becali.

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