 „Ghinion, suntem și astăzi la muncă”. Miniștrii USR nu au de gând să demisioneze din Guvern | adevarul.ro
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„Ghinion, suntem și astăzi la muncă”. Miniștrii USR nu au de gând să demisioneze din Guvern

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Miniștrii USR au transmis că zvonurile privitoare la o iminentă demisie a Guvernului sunt false. Baronii PSD s-au bucurat puțin, ghinion, miniștrii USR și secretarii de stat sunt și astăzi la muncă.

Miniștrii USR
Miniștrii USR spun că nu demisionează Foto: Facebook/USR

Reprezentanții USR au atacat PSD și au anunțat că informația preluată de presă privind demisia este fals.

„Baronii PSD s-au bucurat puțin astăzi: Guvernul își dă demisia, anunțau surse. Ghinion! Miniștrii USR și secretarii de stat sunt și astăzi la muncă. Și, în timp ce PSD ne târăște reformele prin instanțe și încearcă să blocheze în justiție fiecare decizie care le taie din privilegii și sinecuri, noi mergem înainte. Chiar și într-o situație extrem de grea, în care am fost aduși după ce PSD-iștii au părăsit guvernarea fără să aibă nimic de pus în loc”, au transmis reprezentanții USR pe pagina de Facebook.

Cei de la USR au anunțat că nu intenționează să demisioneze.

„Nu noi am cauzat această criză și este necesară o soluție pe termen lung, dar nu se poate opri țara în loc până atunci. Este nevoie și de oameni care să muncească, nu doar de unii care să clevetească. Nu abandonăm România într-un moment greu”, au precizat cei de la USR.

Scenariul demisiei PNL-USR

Vineri, au circulat mai multe zvonuri privind o iminentă demisie a premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta ar fi condiționat demisia de plecarea tuturor miniștrilor PNL și USR.

Scopul demisiei ar fi forțarea președintelui României, Nicușor Dan, să facă o nominalizare pentru poziția de premier.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a infirmat informațiile privind o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan.

„Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă”, a transmis, vineri, Ioana Dogioiu.  

Colaborare parlamentară PNL-USR

PNL și USR au semnat, luni, un acord de colaborare parlamentară și cer renunțarea la votul online în Camera Deputaților, pe care îl consideră o practică rămasă din perioada pandemiei și fără justificare în prezent.

„Grupurile reunite PNL şi USR au depus o solicitare oficială în Biroul de conducere al Camerei Deputaţilor, pentru renunţarea la votul online. După cum bine cunoaşteţi, votul online a fost introdus în Parlament în momentul pandemiei, ulterior prelungit, pentru a putea finaliza cu succes toate proiectele de reformă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Pandemia s-a încheiat, PNRR s-a încheiat. Ca atare nu mai există nicio motivaţie pentru votul online”, a declarat deputatul PNL Raluca Turcan.  

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